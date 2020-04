Einmal in der Woche hält das Rote Kreuz Niederösterreich eine Videokonferenz mit den Führungskräften aller Bezirksstellen ab, um auf aktuelle Ereignisse optimal reagieren zu können. Denn gerade bei einem so umfangreichen und ungewöhnlichen Einsatz wie derzeit in der Covid-19-Krise sei es besonders wichtig sich auszutauschen.

„An unserer Videokonferenz nehmen rund 130 Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teil. Sie erhalten Einblick in die aktuelle Situation, in unsere Aufgaben wie auch Herausforderungen und haben zudem die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und Sorgen auszusprechen. Wir setzen hier auf umfangreiche Kommunikation, um im Sinne der Niederösterreicherinnen und Niederösterreich unsere Tätigkeiten optimal zu koordinieren“, so Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll.

Dank für den umfangreichen Einsatz

Gestern, Donnerstag, begrüßte Schmoll Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur Videokonferenz.

„Das Rote Kreuz ist in ihren unterschiedlichsten Aufgabengebieten eine große und unverzichtbare Säule in der Sicherheitsfamilie Niederösterreich. Nicht nur im normalen Alltag wird hier Großartiges geleistet, besonders jetzt in dieser Ausnahmesituation sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit zusätzlichen Aufgaben betraut und besonders gefordert“, sagte die Landeshauptfrau und bedankte sich für den besonderen Einsatz.

Das Rote Kreuz Niederösterreich sei von Anfang an in engem Kontakt und laufender Abstimmung mit den zuständigen Behörden, dem Land Niederösterreich und der Landessanitätsdirektion gewesen. „Die Zusammenarbeit läuft ausgezeichnet, gerade jetzt ist eine gemeinsame Vorgehensweise unerlässlich“, meint Schmoll. „Wir haben seit Beginn einen Führungsstab im Einsatz, der die Rotkreuz-Aktivitäten koordiniert und sind auch immer durch eine Führungskraft im Behördenstab vertreten.“

Vom Fiebermessen bis zur Aufklärungsarbeit

Die ersten Aktivitäten rund um COVID-19 fielen für das Rote Kreuz Niederösterreich bereits im Rahmen des Fiebermessens Anfang Februar am Flughafen Wien Schwechat an – seitdem habe sich vieles verändert. Aktuell stellt das Rote Kreuz in Niederösterreich bis zu 40 mobile Abnahmeteams, um die Abstriche bei Verdachtsfällen zu nehmen. Aber auch die mobile Hauskrankenpflege oder die Team Österreich Tafel zählen zu den wichtigen Aufgaben, die die Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit aktiv betreiben.

„Mit dieser Woche sind auch die neuen Zivildienstleistenden wie auch die freiwilligen ehemaligen Zivildienstleistenden dazugekommen“, meint Schmoll. „Das verstärkt natürlich unsere Mannschaft weiter. Vor allem die freiwilligen ehemaligen Zivis wie auch unsere „Verlängerer“, die weitere drei Monate bleiben, können schnell eingesetzt werden."

Neben Infektionstransporten und Probenabnahmen leistet das Rote Kreuz auch wichtige Aufklärungsarbeit. Mit Social-Media-Aktionen konnten bereits Tausende Menschen mit Gesundheitsinformationen erreicht werden.

Rot Kreuz-Radio für Kinder

Das Rotes Kreuz Niederösterreich und das Jugendrotkreuz betreiben außerdem mit "Henri.FM" an den Wochenenden einen eigenen Radiosender. „Mit Henri.FM richten wir uns an Kinder und Jugendliche, um ihnen die Zeit zu Hause kurzweiliger zu gestalten. Wir helfen mit Tipps, Tricks und spannenden Themen zum Zeitvertreib“, erklärt der Rotkreuz-Präsident. „Aber auch für die Erwachsenen ist viel spannender Content dabei sein. Unser Ziel ist es, an den Wochenende Abwechslung zu bieten.“