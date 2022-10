Landeshauptfrau in Brüssel: Preis für „Gestalter der EU“

Werbung

Es war Johanna Mikl-Leitners erste Reise in Europas Hauptstadt seit Ausbruch der Pandemie – und Niederösterreichs Landeshauptfrau kam nicht mit leeren Händen nach Brüssel: Weil er zu den „Gestaltern der Europäischen Union“ zähle, wurde dem bis 2019 amtierenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker der Alois-Mock-Europapreis verliehen. Der Luxemburger – einst auch Finanzminister und Premier seines Landes – habe „unglaublich viel bewegt“ und kleine EU-Mitgliedsstaaten wie Österreich „stets als Brückenbauer gesehen“, so Mikl-Leitner, die von Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP) begleitet wurde.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei ihrem Treffen mit der Kroatin Dubravka Šuica, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission. Foto: NLK Pfeffer

Der Preis bedeute ihm viel, so Juncker im Anschluss an die Verleihung, schließlich verbinde er den Namensgeber mit der „Durchtrennung des Eisernen Vorhangs“ im Jahr 1989. Juncker gab ein Plädoyer für die „Regionen in der EU“ ab und erinnerte – angesichts der großen aktuellen Herausforderungen: „Seit ich mich mit Europa beschäftige, ist die EU in der Krise.“ Die Bereitschaft zu „mehr Europa“ in der Bevölkerung sei aber generell gestiegen, zeigte er sich überzeugt.

„Rasche Ergebnisse“ in Energiefrage

Neben Jean-Claude Juncker traf die NÖ Delegation auch amtierende Spitzen von Kommission und Parlament. Zentrales Thema der Gespräche mit den Vizechefs der EU-Kommission, Dubravka Šuica und Margaritis Schinas, sowie mit Othmar Karas, dem Ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, war die Energiekrise.

Die Gala zu „100 Jahre Niederösterreich“ fand mit zahlreichen Fest- und Ehrengästen in der Bibliothèque Solvay statt. Foto: NLK Pfeffer

Die Landeshauptfrau trat für „rasche Ergebnisse“ ein und wiederholte ihre Forderung nach einer Entkoppelung von Strom- und Gaspreis. Diese sei „der Hebel für geringere Energiekosten“, so Mikl-Leitner. Für die von der Bundesregierung beschlossenen Finanzspritzen zur Unterstützung von Wirtschaft und Industrie – konkret 1,3 Milliarden Euro – brauche es „so schnell als möglich“ den Sanctus der EU-Kommission sowie, angesichts der vielen Herausforderungen, „Geschlossenheit und Entschlossenheit“ in der Union.

Gala zu „100 Jahre Niederösterreich“

Den Höhepunkt und zugleich den Abschluss der Brüssel-Visite bildete am Abend des österreichischen Nationalfeiertages schließlich eine Gala in der Bibliothèque Solvay anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“, zu der neben EU-Kommissar Johannes Hahn auch Bundesministerin Susanne Raab (beide ÖVP) gekommen war. „Geburtstagsglückwünsche“ gab es per Videobotschaft auch von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die Niederösterreich als „Vorzeigeregion“ bezeichnete. Das Land sei „in ganz vielen Disziplinien in Europa vorne dabei“, so von der Leyen.

Ähnlich die Worte von Österreichs EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn: Niederösterreich habe „alle seine Chancen genutzt, die sich durch den Fall des Eisernen Vorhangs“ ergeben hätten. Kulinarisch begleitet wurde der Abend von der NÖ Wirtshauskultur sowie den Perchtoldsdorfer Winzern Matthias Zeichmeister-Mittel und Karl Wölfinger.