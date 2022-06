Landeshauptfrau Mikl-Leitner sagt im Waldhäusl-Prozess aus

Werbung

Großer Medien-Rummel wird am Montag am Landesgericht St. Pölten erwartet. Der Prozess gegen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl und eine mittlerweile ehemalige Landesbeamtin rund um das Asyl-Quartier Drasenhofen geht in die nächste Runde. Befragt wird diesmal eine prominente Zeugin: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Nach Kritik der Kinder- und Jugendanwaltschaft an dem mit einem Stacheldraht versehenen Quartier und einem öffentlichen Aufschrei über das "Alcatraz-Asylheim" hatte die Landeshauptfrau 2018 nur wenige Tage nach der Inbetriebnahme die Schließung des Quartiers für unbegleitete minderjährige Geflüchtete veranlasst. „Ein Flüchtlingsquartier ist kein Gefängnis und daher hat dort auch ein Stacheldraht nichts verloren“, sagte sie damals zur NÖN. Am Montag wird sie die Fragen der Richterin rund um die Unterkunft beantworten. Aussagen wird außerdem auch die Bezirkshauptfrau von Mistelbach, Gerlinde Draxler.

FPÖ-Landesrat steht seit Februar wegen Amtsmissbrauch vor Gericht

Seit Februar steht FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl in der Causa Drasenhofen vor Gericht. Ihm wird Amtsbrauch vorgeworfen. Foto: APA/Punz

Verhandelt wird in der Causa Drasenhofen bereits seit Februar. Laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sollen zumindest 14 Burschen im November 2018 in diese laut der Kinder- und Jugendanwaltschaft "ungeeignete Unterkunft" verlegt worden sein. Sie sollen einer „ihre Persönlichkeitsentwicklung destabilisierenden Maßnahme unterworfen“ und in ihrem Recht auf Grundversorgung und Unterbringung in einer geeigneten Unterkunft geschädigt worden sein. Im Raum steht deshalb Amtsmissbrauch des FPÖ-Landesrat und der Beamtin. Letzterer wird zudem Fälschung eines Beweismittels vorgeworfen. Die Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.