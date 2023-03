Fünf Personen rittern um Bundesratssitz der Grünen

Werbung

Nach der Landtagswahl in Niederösterreich wählen die Grünen am Freitagabend bei einem außerordentlichen Landeskongress in St. Pölten ein neues Mitglied und Ersatzmitglied des Bundesrates. Kandidieren werden insgesamt sechs Personen. Außerdem wird beim Kongress im Cityhotel D&C der Landtagsklub mit Landessprecherin Helga Krismer, Georg Ecker und Silvia Moser sowie Dominic Hörlezeder, Vizebürgermeister von Amstetten, präsentiert.

Nach dem Urnengang am 29. Jänner ist ein Bundesratsmandat von der ÖVP zu den Grünen gewandert, die nun sechs Vertreter stellen. Um den Sitz in der Länderkammer rittern Parteiangaben zufolge neben Simone Jagl, die auf Platz fünf der Landesliste kandidiert hat und geschäftsführende Gemeinderätin in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) ist, auch Bettina Bergauer und Beate Kainz aus dem Bezirk Gänserndorf sowie Christian Oberlechner (Gmünd) und Sebastian Schirl-Winkelmaier (Bruck a. d. Leitha). Eine Kandidatur für das Ersatzmandat gab Fabian Schindelegger (St. Pölten) ab, wobei hier auch Personen, die zuvor nicht als Bundesrat gewählt wurden, antreten können.

Die Grünen haben bei der Landtagswahl mit 7,59 Prozent (2018: 6,43 Prozent) ihr zweitstärkstes Ergebnis aller Zeiten in Niederösterreich verbucht. Die Partei landete hinter ÖVP, SPÖ und FPÖ auf Platz vier. Die Zahl der Landtagsmandate stieg von drei auf vier. Damit wurde der 2018 verloren gegangene Klubstatus zurückgewonnen.