Simone Jagl ist die neue Bundesrätin der Grünen Niederösterreich

Dass sich die Grünen NÖ nach der Landtagswahl im Jänner zu einem außerordentlichen Landeskongress treffen, war, wie Landessprecherin Helga Krismer zu Beginn der Veranstaltung im D&C Cityhotel in St. Pölten sagte, für die Mitglieder der Partei selbst kaum absehbar. Der Anlass für den Kongress am Freitagabend war die Wahl des neuen Mitglieds und Ersatzmitglieds der Grünen NÖ für den Bundesrat. Eine solche parteiinterne Wahl ist in den Statuten der Grünen NÖ vorgesehen. Zum ersten Mal seit 2008 werden die Grünen NÖ nämlich wieder im Bundesrat mit einem Mandat vertreten sein, denn die VPNÖ musste eines ihrer Mandate an die Grünen abgeben. Zuletzt war Elisabeth Kerschbaum von 2003 bis 2008 grüne Bundesrätin, von 2008 bis 2013 war sie als parteiloses Mitglied im Bundesrat vertreten.

Das Bundesratsmandat würde für die anderen in der Länderkammer vertretenen Parteien große Bedeutung haben, die Grünen NÖ seien künftig laut Krismer „Mehrheitsbeschaffer“. Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ für die Landesregierung kritisierte Krismer in ihrer Eröffnungsrede. Vor allem deswegen, weil der blaue Klubobmann Udo Landbauer sich in Stellungnahmen dagegen aussprach, Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau zu wählen. Scharfe Kritik übte Krismer auch an der niederösterreichischen Proporzregierung und daran, dass die anderen Parteien diese unterstützen, denn “sie wollen nicht aus dieser Komfortzone heraus und den Menschen Sicherheit und Perspektive geben”.

Fünf ritterten um das Mandat

Die 127 anwesenden Delegierten konnten sich zwischen Simone Jagl (Bezirk Mödling), Bettina Bergauer und Beate Kainz (Bezirk Gänserndorf) sowie Christian Oberlechner (Gmünd) und Sebastian Schirl-Winkelmaier (Bruck/Leitha) entscheiden. Fabian Schindelegger (St. Pölten) kandidierte für das Ersatzmandat.

Als erster Kandidat stellte sich Christian Oberlechner vor. Der Vater von vier Kindern ist Gemeinderat in Waldenstein, Bezirk Gmünd. Er betont, dass die Grünen die „einzige Kraft sind, die den Klimaschutz umsetzen können und wollen“.

Bettina Bergauer ist Gemeinderätin in Deutsch-Wagram, Bezirk Gänserndorf. Sie beteuerte in ihrer Ansprache, dass es „im Bundesrat jemanden mit Erfahrung im Energiebereich braucht“, aufgrund ihrer Arbeit in diversen Gremien sei sie deswegen gut als Mandatarin geeignet.

Die Montessori-Pädagogin Simone Jagl gründete vor neun Jahren die Grüne Fraktion in der Gemeinde Biedermannsdorf, Bezirk Mödling. Seither ist sie auch geschäftsführende Gemeinderätin. Neben dem Klima- und Bodenschutz seien ihr vor allem soziale Themen ein großes Anliegen.

Sebastian Schirl-Winkelmaier, Gemeinderat in Gramatneusiedl, Bezirk Bruck/Leitha, brachte ein Klapprad und ein Metronom als Requisiten mit ans Redepult und stellte sich in Form eines Gedichtes vor. „Für ein Morgen, das Hoffnung gibt und nicht Sorgen“, wolle sich der “Linksaktivist und Rechteverteidiger” einsetzen.

Beate Kainz, Stadträtin in Gänserndorf, war aufgrund eine Terminkonfliktes verhindert.

Jagl wird Bundesrätin, Schindelleger Ersatzmitglied

Nach Urnengang stand fest: Simone Jagl darf mit 57,69 Prozent der Stimmen in die Länderkammer einziehen. Die Biedermannsdorferin nahm die Kandidatur an; der Wahl für das Ersatzmandat stellte sich zusätzlich noch Fabian Schindelegger. “Klimapolitische Geisterfahrer aus dem Verkehr ziehen” möchte der Grüne Spitzenkandidat für den Bezirk St. Pölten bei der Landtagswahl 2023. Als junger, 23-jähriger Mensch möchte er „nicht dabei zusehen, wie ÖVP, SPÖ und FPÖ unsere Zukunft verscherbeln“. Die Ansprache überzeugte, denn Schindelegger wurde schließlich mit 65,12 Prozent der Stimmen zum Ersatzmitglied gewählt.

Die Ergebnisse im Überblick:

Bundesratsmandat:

Abgegebene Stimmen: 132

Gültige Stimmen: 130

Bettina Bergauer: 16 (12,31%)

Simone Jagl: 75 (57,69%)

Beate Kainz: 4 (3,08%)

Christian Oberlechner: 22 (16,92%)

Sebastian Schirl-Winkelmaier: 13 (10%)

Ersatzmitglied: