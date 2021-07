Die Landjugendleitung für die kommende Periode steht seit der Generalversammlung Anfang Juli fest. Mit der Funktion betraut wurden die 24-jährige Kerstin Lechner aus Furth an der Triesting (Bezirk Baden) und der 25-jährige Johannes Baumgartner aus St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk). Die beiden stehen seither an gleichberechtigter Doppelspitze.

NÖN: Wie hat für Sie die Zeit bei der Landjugend NÖ begonnen?

Kerstin Lechner: Ich bin mit 15 Jahren zur Landjugend gegangen. Eine Freundin hat damals zu mir gesagt „Geh dazu, das ist a Gaudi“ und ich habe schnell festgestellt, dass das stimmt.

Johannes Baumgartner: Auch bei mir ist es schon rund zehn Jahre her, ich war 15 oder 16 Jahre als ich zur Landjugend gegangen bin. Für mich war es anfangs einfach eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und das hat dann einen Lauf genommen, den ich mir nie gedacht hätte.

Jetzt stehen Sie als Landjugendleitung an der Spitze von rund 20.000 jungen Menschen. Was bedeutet das für Sie persönlich?

Baumgartner: Es ist eine extreme Ehre aber auch eine extreme Aufgabe und damit kommt Verantwortung – dem muss man sich bewusst sein.

Lechner: Das ist es aber wert und es ist nie eine Belastung. Es macht irrsinnig stolz, das Gesicht der Landjugend sein zu dürfen. Man darf Preise übernehmen und bekommt die Dankesworte zu hören. Ich versuche dann das Gefühl und die Bestätigung an die Mitglieder weiterzugeben. Wir brauchen so viele Leute, um diese Wirkung zu haben.

Was motiviert so viele junge Menschen sich in der Landjugend zu engagieren?

Lechner: Die Gemeinschaft. Das Gefühl dazuzugehören und mit anpacken zu können und dabei auch noch etwas Gutes zu tun.

Baumgartner: Es ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der Gruppe. Ganz am Anfang ist es oft auch eine Möglichkeit um „rauszukommen“. Oft sind auch schon die Eltern in ihrer Jugend aktiv gewesen und haben gute Erinnerungen daran. Sie wollen, dass sich die nächste Generation auch wieder engagiert. Außerdem kann man schnell Verantwortung übernehmen und bekommt Anerkennung dafür.

Was macht die Landjugend genau, in welchen Bereichen kann man sich einbringen?

Lechner: Bei uns gibt es die unterschiedlichsten Bereiche, da findet jeder seinen Platz. Wir unterteilen in sechs verschiedene Gruppen: Der klassische Bereich – den man mit der Landjugend verbindet und mit dem alles begonnen hat – heißt „Landwirtschaft und Umwelt“. Bei agrarpolitischen Themen möchte man der Jugend ein Sprachrohr bieten und auch Bewerbe wie die Agrarolympiade gehören dazu. Der zweite Bereich nennt sich „Young and International“. Da organisieren wir Auslandsprojekte wie den Bau einer Schule in Tansania in Ostafrika und Auslandspraktika im landwirtschaftlichen Bereich. Bei „Kultur und Brauchtum“ will man gesellschaftliche Themen aufgreifen. Dazu gehört der Auftanzwettbewerb in der Ruine Reinsberg. Heuer wird Erntedank in den Mittelpunkt gestellt.

Baumgartner: Ein weiterer Bereich ist „Service und Organisation“. Fragen mit denen wir uns hier beschäftigen sind: Wie entwickeln wir uns als Landjugend NÖ weiter? Was brauchen die Funktionäre im Bezirk? Wo kann die Landjugend weiterhelfen? Im Ausschuss „Allgemeinbildung“ geht es um die Persönlichkeits- und Weiterbildung unserer Mitglieder. Highlights sind das WiffZack Wochenende in Mold (Bezirk Horn) und laufende Seminare. Im Vorjahr wurden mehr als 18.000 Stunden in diesen Bereich investiert. Als letztes muss noch „Sport und Gesellschaft“ genannt werden. In diesen Bereich fällt unter anderem der Projektmarathon. Dabei haben die Teilnehmer 42 Stunden Zeit um ein Projekt umzusetzen. 132 Gruppen haben im vergangenen Jahr mitgemacht.

Das Jahresmotto der Landjugend NÖ lautet „Wir beleben Dörfer“. Was möchten Sie bewirken?

Lechner: Auch in der Krise haben wir uns eingebracht und über 300 Sozialstunden geleistet. Jetzt möchten wir signalisieren, dass es wieder weitergeht. Das gesellschaftliche Leben soll mit aller gebotenen Vorsicht wieder hochgefahren werden. Die Landjugend ist vielerorts wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft und wird das auch bleiben.