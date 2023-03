NÖ Reaktionen auf Kärnten-Wahl: Von Gratulationen bis Aufheiterungen

Werbung

Nach dem gescheiterten Einzug der Kärntner Grünen bei der heutigen Landtagswahl will die niederösterreichische Landespartei nach vorne schauen. "Es ist sicher, dass die Grünen Kärnten die Unterstützung aller Bundesländer und des Bundes haben werden, um bei der nächsten Landtagswahl das Ziel zu erreichen: den Wiedereinzug der Grünen in den Landtag", betonte Landessprecherin Helga Krismer. Spitzenkandidatin Olga Voglauer habe "bis zur letzten Minute für den Klimaschutz gekämpft".

"Das Ergebnis zeigt, dass die Wähler eine starke freiheitliche Kraft wollen, die für die notwendige Veränderung sorgt", resümierte Udo Landbauer, Landespartei- und Klubobmann der niederösterreichischen FPÖ. Der "unermüdliche Einsatz" von Spitzenkandidat Erwin Angerer habe sich ausgezahlt. Gleichzeitig sei die SPÖ "massiv abgestraft worden". Von den niederösterreichischen Roten lag vorerst noch keine Stellungnahme vor.

Für Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, hat die Kärnten-Wahl die Erkenntnis bestätigt, "dass jene Parteien, die Verantwortung übernehmen, es derzeit im Besonderen schwer haben". Am 29. Jänner hatte Ebners Volkspartei in Niederösterreich mit 39,93 Prozent das schwächste Resultat bei Landtagswahlen im Bundesland seit 1945 eingefahren und die Mehrheit in Landtag und Landesregierung verloren. In Kärnten habe die ÖVP um Spitzenkandidat Martin Gruber "einen beherzten, fairen und engagierten Wahlkampf geführt" und "ein besonders erfreuliches Ergebnis" erzielt.

NEOS-Spitzenkandidatin Indra Collini war bemüht, dem pinken Abschneiden in Kärnten Positives abzugewinnen. "Auch wenn der Einzug nicht gelungen ist, werden die vielen persönlichen Gespräche Früchte beim weiteren Aufbau von NEOS in Kärnten tragen. Wir haben mit einem kleinen Team und einem sympathischen Spitzenkandidaten einen engagierten Wahlkampf geführt und Wurzeln geschlagen."