Dass sich Pamela Rendi-Wagner (47) des Zuspruchs der Sozialdemokraten aus Niederösterreich sicher sein konnte, hatte Landeschef Franz Schnabl schon bei den Spekulationen um die Kern-Nachfolge als einer der Ersten verkündet.

Diese Meinung hat die SPÖ-Basis beim Landesparteitag am Samstag verstärkt. Die designierte SPÖ-Bundeschefin wurde im Schwechater Multiversum bei ihrem ersten offiziellen Auftritt mit einem „PAAAAAAAAAAAAAAAAAM!“-Transparent und stehenden Ovationen empfangen.

Auch für Franz Schnabl war es eine Premiere. Erstmals stellte er sich bei einem ordentlichen SPÖ-Parteitag der Wiederwahl. Im Juni des Vorjahres war Schnabl beim außerordentlichen Parteitag in St. Pölten mit 98,8 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Chef der Landes-SPÖ gewählt worden.

15 Monate später war der Zuspruch erwartungsgemäß nicht mehr so hoch. Doch dass von den 443 Delegierten nur 85,96 Prozent dem 59-jährigen Landeshauptfrau-Stellvertreter ihre Stimme gaben, war dann doch ein Dämpfer. 2014 war Matthias Stadler noch mit 95,6 Prozent in dieser Funktion bestätigt worden.

„Erneuerung nicht immer angenehm“

„Ich weiß, dass Erneuerung nicht immer angenehm ist“, sagte Schnabl und stellte klar, dass die Partei „an allen Ecken und Enden“ verändert werde. In seiner Rede attackierte Schnabl die türkis-blaue Bundesregierung, nicht zuletzt wegen der Abschaffung der Aktion 20.000, dem Programm für Langzeitarbeitslose. Kritik übte er auch an der Landes-ÖVP mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die seiner Meinung nach beim oft zitierten Miteinander „das Gegenteil versteht“.

Vor allem beim von der SPÖ (und den Grünen) geforderten 365-Euro-Öffi-Jahresticket und bei der Gratisnachhilfe für Schüler vermisse Schnabl die Unterstützung der Mehrheitspartei: „Die Nachhilfe kostet 120.000 Euro. Alleine das Dach des Stiftes Melk ist dem Land ein Zig-faches davon wert“, fordert er mehr Chancengleichheit für alle.

Stolz ist Schnabl auf die Grundlage für das neue Parteiprogramm, bei dem sich über 5.000 Sympathisanten in der Diskussion mit eingebracht haben. „Das sozialdemokratische Jahrhundert ist nicht vorbei, es beginnt jetzt“, gibt sich der Landesparteichef zuversichtlich. Dafür sind gute Ergebnisse bei der EU-Wahl 2019 sowie der NÖ Gemeinderatswahl 2020 nötig.

Niederösterreichs SPÖ-Chef denkt aber weiter und traut der neuen Parteichefin einiges zu: „Wir sind sicher, dass du die erste Frau Bundeskanzler in dieser Republik wirst“, so Schnabls Ausblick auf die Nationalratswahl 2022 mit Rendi-Wagner an der Spitze. 2023 will die SPÖ bei der nächsten Landtagswahl einmal mehr versuchen, die Absolute der ÖVP zu brechen. Es sei laut Schnabl möglich, bis auf zehn Prozent an die ÖVP heranzukommen.

Dafür will Schnabl auch Rendi-Wagners Motto „Das Wir ist größer als das Ich“ folgen. Die neuen Chefin selbst, für die der Schritt an die Parteispitze eine „Lebensentscheidung“ war, hat noch größere Ziele. Sie will mit der SPÖ wieder die Nummer eins im Bund werden.