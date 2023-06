Landesparteitag Sven Hergovich stellt sich der Wahl zum SPÖ-NÖ-Vorsitzenden

Seit Jänner ist Sven Hergovich "designierter" Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ. Heute lässt er sich offiziell wählen. Foto: photonews.atGeorges Schneider

D er 34-jährige Sven Hergovich soll heute zum jüngsten Vorsitzenden in der Geschichte der SPÖ NÖ gewählt werden. Er tritt damit offiziell die Nachfolge von Franz Schnabl an. Mit Spannung erwartet wird in St. Pölten auch die Rede von Neo-Bundesparteichef Andreas Babler.

Die rund 400 Delegierten und weitere 300 Gäste sind in der Konerei in St. Pölten eingetroffen. Der zweite Tag des Landesparteitags der SPÖ NÖ wurde soeben durch den Hausherren, St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler eröffnet. Während sich die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten am gestrigen Freitag mit Inhalten beschäftigt haben, erhält die Partei heute offiziell einen neuen Vorsitzenden. Der 34-jährige Hergovich stellt sich erstmals der Wahl. Gegenkandidaten gibt es keinen. Hergovich wird daher der jüngste Parteivorsitzende der SPÖ NÖ und löst den um 30 Jahre älteren Franz Schnabl ab, der seit Juni 2017 an der Spitze der Partei stand und nach dem historisch schlechtesten Ergebnis bei der Landtagswahl seinen Sessel geräumt hat. Schnabl sitzt seither nur noch als „normaler“ Abgeordneter im NÖ-Landtag. Das Wahlergebnis wird am frühen Nachmittag erwartet. Zuvor tritt bei seinem ersten großen offiziellen Auftritt noch der neue Bundesparteivorsitzende Andreas Babler ans Rednerpult. Obwohl viele Funktionärinnen und Funktionäre der SPÖ NÖ seinen Kontrahenten, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil unterstützt hatten, wurde er am Landesparteitag - genau wie Sven Hergovich - mit tosendem Applaus und Standing Ovations begrüßt.