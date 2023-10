Klubklausur: FPÖ NÖ kündigt „heißen politischen Herbst“ an

Auch, wenn sich die FPÖ NÖ im Rahmen ihrer Klubklausur vorwiegend mit der eigenen politischen Agenda beschäftigt haben will – Seitenhiebe auf die Bundesregierung und die niederösterreichische SPÖ blieben beim Mediengespräch am Donnerstagvormittag nicht aus. Die Bundesregierung, von Landesparteichef Udo Landbauer konsequent als „Konkursmasse“ bezeichnet, sei „nicht in der Lage, dieses Land aus der Krise zu führen und echte Probleme zu lösen“, wie er feststellte. Daher sei man „jederzeit bereit für vorgezogene Neuwahlen“. Hohn und Spott erntete die SPÖ, etwa für die publik gewordene Klubreise nach Madrid. SPÖ NÖ-Chef Sven Hergovich habe „bei der Kontrolle seiner eigenen Partei schon mal ziemlich versagt“, konstatierte Klubobmann Reinhard Teufel, der am Podium neben Landbauer Platz genommen hatte.

Reformgeist der FPÖ „ungebrochen“

Die FPÖ hingegen, so das freiheitliche Duo, zeige, dass ihr Reformgeist ungebrochen sei – man setze auf „klare Schwerpunkte, klare Inhalte, klare Projekte“ und arbeite „trotz ideologischer Differenzen konstruktiv“ mit der ÖVP NÖ zusammen. Neben einer Resolution gegen Lichtverschmutzung durch Leuchtreklamen kündigte Landbauer die Weiterführung des Corona-Fonds an (bisher seien mehr als 2,2 Millionen Euro an Hilfen beantragt worden), ebenso wolle man sich für „Chancengleichheit im Frauensport“ einsetzen. Niederösterreichische Sportvereine seien zunehmend damit konfrontiert, „dass jemand bei einem Frauenbewerb an den Start geht, der sich subjektiv als Frau fühlt, biologisch aber ein Mann ist“, behauptete Landbauer. Ein „Kaputtmachen des Frauensports“, so der freiheitliche Landesparteiobmann wörtlich, werde man nicht dulden.

Forderung nach Tempo 150 aufrecht, Absage für 100 km/h

Geplant seien außerdem etliche Projekte im Bereich des Verkehrs – sowohl im Bereich der Öffis, als auch für Autofahrerinnen und Autofahrer. Eine Erhöhung des Tempolimits auf 150 km/h auf ausgewählten Strecken, der die ÖVP NÖ prompt eine Absage erteilt hatte, sei nach wie vor eine aufrechte Forderung, so Landbauer auf NÖN-Nachfrage. Die Koalition trübe all das nicht, „schließlich ist das eine Bundesangelegenheit“. Tempo 100 lehne man kategorisch ab, das sei „ein Rückschritt in die verkehrspolitische Steinzeit, den es mit uns nicht geben wird“, so der Landeshauptfrau-Stellvertreter.

Grundmandat in jedem Wahlkreis als Ziel

Am Rande des Medientermins im Schloss Hernstein im Bezirk Baden, bei der auch ein „heißer politischer Herbst“ mit rund hundert Bürgerveranstaltungen und einem Besuch von Bundesparteichef Herbert Kickl am 4. November in Stockerau angekündigt wurde, gab Landbauer auch ein Ziel für die kommende Nationalratswahl aus. In jedem Wahlkreis solle ein Grundmandat erreicht werden, „damit die Partei der Niederösterreicher auch in Wien vertreten ist“, so Landbauer. Die FPÖ sei als Regierungspartei jedenfalls ein „Zukunftsmodell“ - im Land, aber auch im Bund.