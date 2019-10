Niederösterreich bezeichnet sich stets als Generationenland. Welche Angebote gibt es für Familien und wer kann sie in Anspruch nehmen?

Christiane Teschl-Hofmeister: Familienfreundlichkeit, die alle Generationen miteinbezieht, wird in Niederösterreich großgeschrieben. Die gemeinsame Zeit mit der Familie zählt nach wie vor zum wertvollsten Gut. Wir wissen aber auch, wie teuer ein ganzer Tag unterwegs mit der Familie werden kann. Ein bei Familien beliebtes Angebot ist deshalb beispielsweise der NÖ Familienpass. Mit dieser kostenlosen Vorteilskarte, die von Eltern, Onkeln und Tanten, Omas und Opas beantragt werden kann, bietet das Land Niederösterreich den Familien zahlreiche Ermäßigungen in über 700 Partnerbetrieben.

Welche Angebote sind beim NÖ Familienpass beispielsweise enthalten?

Teschl-Hofmeister: Zusätzlich zu den Ermäßigungen bei mehr als 700 Partnerbetrieben, etwa in Form von vergünstigten Eintrittspreisen, wurde letztes Jahr die aktuelle NÖ Familienpass-Aktion „10x10 – Familien entdecken unsere Museen“ ins Leben gerufen und lockt seither alle Generationen mit attraktiven Eintrittspreisen, Sonderführungen und Familienprogrammen in zehn niederösterreichische Museen und Ausstellungen. Mit dem NÖ Familienpass kann das Angebot mehrmals pro Jahr und pro Museum von Familien mit unbegrenzter Anzahl von Kindern bis 18 Jahre eingelöst werden.

Das Land Niederösterreich hat auch heuer wieder die Ausschreibung zum NÖ-Seniorensportler bzw. zur NÖ-Seniorensportlerin gestartet. Welche Motivation steckt dahinter und wer kann teilnehmen?

Teschl-Hofmeister: Ziel ist es, jene Menschen vor den Vorhang zu holen, die trotz ihres hohen Alters außergewöhnliche sportliche Leistungen erbracht haben. Die Nominierten sind Jahr für Jahr großartige Vorbilder, nicht nur für ältere Menschen – sie zeigen auch den Jungen, welch tolle sportliche Leistungen bis ins hohe Alter möglich sein können. Teilnahmeberechtigt sind alle Niederösterreicher ab 55 Jahren, die im Zeitraum vom 1. 10. 2018 bis 25. 10. 2019 eine außergewöhnliche sportliche Leistung erbracht haben, entweder durch eine bemerkenswerte Leistung im Hobbybereich oder eine Top-Platzierung bei einer nationalen oder internationalen Meisterschaft.

Ein Thema, das ebenfalls die ganze Familie betrifft, ist jenes der Pflege. In welche Richtung entwickelt sich die Pflege in NÖ und wie geht man damit um?

Teschl-Hofmeister: Parallel zum Anstieg der Bevölkerung steigt auch die Lebenserwartung sowie die Zahl der behinderungsfreien Jahre im Alter. Für Niederösterreich bedeutet das, dass Menschen in Zukunft länger bei besserer Gesundheit leben und erst später ins Pflegeheim kommen bzw. Pflegeangebote annehmen werden. Gleichzeitig werden in Zukunft mehr Personen Pflege- und Betreuungsangebote annehmen, da die Bevölkerungsgruppe der über 60-Jährigen stark wächst. Grundvoraussetzung für das weitere Gelingen flächendeckender und qualitativ hochwertiger Pflege und Betreuung sind angemessene Rahmenbedingungen. Dazu stellt das Land Niederösterreich jährlich fast 600 Millionen Euro an finanziellen Mitteln zur Verfügung und setzt zusätzlich weitere notwendige Maßnahmen wie die NÖ Ausbildungsoffensive, mit der 400 zusätzliche Ausbildungsplätze angeboten werden konnten.

Wie schaut das aktuelle Pflegesetting in Niederösterreich aus und welche Pflegeangebote sind bei den Niederösterreichern besonders beliebt?

Teschl-Hofmeister: Derzeit nehmen 18,9 % der Pflegebedürftigen mobile Angebote in Anspruch. 8,6 % erhalten eine 24-Stunden-Betreuung und 9,8 % befinden sich in stationärer Pflege, sprich in Pflege- bzw. Betreuungsheimen. Die verbleibenden 62,6 % erhalten ausschließlich „informelle Pflege“, also Selbstpflege oder familiale Pflege. Das bedeutet auch, dass über 90 % aller Pflege- oder Betreuungsbedürftigen zu Hause in den eigenen vier Wänden betreut werden. Wir wissen, dass der Großteil der Niederösterreicher so lange als möglich zuhause alt werden möchte. Die Ergebnisse zeigen, dass es uns in vielen Fällen gelingt, diesen Wunsch zu erfüllen.

Im Pflegebereich viel diskutiert: das Thema Fachkräftemangel. Welche Maßnahmen setzt man in Niederösterreich?

Teschl-Hofmeister: Neben bereits gesetzten Maßnahmen wie der Ausbildungsoffensive des Landes NÖ, die mit 400 zusätzlichen Ausbildungsplätzen im Jahr 2019 gestartet ist, müssen wir uns auch über neue Ausbildungsmöglichkeiten im Pflegeberuf Gedanken machen.

Außerdem wird es eine langfristige Finanzierungslösung brauchen. Leider wird es durch die Situation auf Bundesebene beim angekündigten Masterplan Pflege zu weiteren Verzögerungen kommen. Eine der zentralen Aufgaben der neuen Bundesregierung wird deshalb auch sein, so rasch wie möglich hier zu einem Ergebnis zu kommen! Das wäre mir ein persönliches Anliegen.

Erst vor kurzen haben Sie gemeinsam mit BM Iris Rauskala und Caritas Direktor Hannes Ziselsberger ein neues Bildungsprojekt in Gaming präsentiert. Welche Ausbildungsmöglichkeiten wird es am Schulstandort geben?

Teschl-Hofmeister: Im neuen Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe (BIGS) in Gaming sollen ab dem Schuljahr 2020/2021 eine Fachschule für Sozialberufe (FSB) und eine Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) angeboten werden. Zusätzlich soll der Schulversuch der ersten 5-jährigen Ausbildung der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP) nach Gaming geholt werden. Mit dem österreichweiten Vorreiterprojekt Gaming werden wir einen Schulstandort schaffen, der uns die Möglichkeit gibt, der immer größer werdenden Nachfrage an Pflegefachkräften aktiv entgegenzuwirken und wir werden alles daran setzen, dass uns das gelingt.