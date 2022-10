Empfang zum 80. Geburtstag von Franz Blochberger in St. Pölten

Werbung

„Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, der Beitritt zur EU und die Landeshauptstadtwerdung – das alles sind nicht nur Kapitel der Landesgeschichte, sondern auch Kapitel der Lebensgeschichte von Franz Blochberger, der alle diese Stationen mitgestaltet hat. Er hat das Landwirtschafts-Ressort von 1981 bis 2000 mit Bravour, Kompetenz und viel Herzblut geführt und zu den Anfängen der erneuerbaren Energie wertvolle Überzeugungsarbeit geleistet. Er ist mit einer profunden Ausbildung und viel Erfahrung an die Sache herangegangen und war stets ein Vordenker, ein Kämpfer für die Landwirtschaft und ein starker Vertreter der bäuerlichen Interessen“, betonte Landeshauptfrau Mikl-Leitner, ehe sie Franz Blochberger, verbunden mit einer herzlichen Gratulation, den Großen Gläsernen Leopold überreichte.

Blochberger: "Kann auf erfolgreiches Leben zurückblicken"

Franz Blochberger zeigte sich überwältigt und bedankte sich sowohl bei seiner Familie als auch allen Wegbegleitern: „Ich kann auf ein erfolgreiches Leben zurückblicken, wir haben gute Arbeit geleistet."

In Krumbach geboren

Franz Blochberger wurde am 16. Oktober 1942 in Krumbach geboren, wurde 1969 - als damals jüngster Abgeordneter - erstmals in den Niederösterreichischen Landtag gewählt und übernahm 1970 den elterlichen Bauernhof. Nach Funktionen als Bezirksobmann der Österreichischen Jungbauernschaft, Landesobmann des Ländlichen Fortbildungswerkes und Gemeinderat in Krumbach war er von 1989 bis 2000 auch Obmann des Niederösterreichischen Bauernbundes.