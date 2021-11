Martin Eichtinger sagt Hilfe für Langzeitarbeitslose zu

Wohnbau, Arbeitsmarkt und internationale Beziehungen – die Bereiche, für die Martin Eichtinger (ÖVP) als Landesrat zuständig ist. Gerade im Zuge der Corona-Krise dreht sich viel um diese Bereiche, wie die NÖN-Zwischenbilanz zeigt:

Arbeitsmarkt: Um 4,8 Prozent wird die Wirtschaft in NÖ heuer und 2022 wachsen – 0,3 Prozent stärker als bundesweit. Die Arbeitslosigkeit ist bereits unter Vor-Krisen-Niveau. „Es macht sich bezahlt, dass NÖ von der ersten Minute an viel Geld investiert hat, um die Wirtschaft zu stabilisieren“, begründet Eichtinger. Der Boom hat aber Schattenseiten: Arbeitskräfte fehlen in so gut wie jeder Branche. Und Langzeitarbeitslose profitieren nicht. Eichtinger will daher die Wiedereingliederungs- und Ausbildungsförderung ausbauen.

Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung: NÖ habe die Pandemie auch dank der Landesgesundheitsagentur gut bewältigt, betont Eichtinger. Das Land sei zudem mit knapp 70 Prozent Vollimmunisierten beim Impffortschritt die Nummer 2. Bei der Gesundheitsversorgung sieht Eichtinger in Grenzregionen die Zukunft in der Zusammenarbeit mit Nachbarländern. Modell dafür ist das mit EU-Geld finanzierte grenzüberschreitende Gesundheitszentrum in Gmünd. „Wir sind damit EU-weit Vorreiter.“ Forcieren will er auch die Zusammenarbeit der NÖ-Kliniken mit Spitälern in Nachbarländern. Für grenzüberschreitende Rettungseinsätze sollen Staatsverträge mit der Slowakei und Ungarn geschlossen werden.

Wohnbau: Corona hat die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen angekurbelt. Gestillt werden soll die Nachfrage nicht nur über Neubauten, sondern verstärkt über Sanierungen. Dafür gibt es zusätzliche Förderungen – auch für Einzelsanierungsmaßnahmen. Der Effekt: Im ersten Halbjahr wurden doppelt so viele Sanierungen gefördert wie im Vorjahr.