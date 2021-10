NÖN: Wie lange haben Bund, VOR und Länder miteinander verhandelt?

Ludwig Schleritzko: Die Verhandlungen haben rund eineinhalb Jahre gedauert. Sie waren intensiv und seitens der Ost-Region mussten wir anfangs sogar Druck machen, damit überhaupt mit uns geredet wird. Aber wir haben nun einen guten Abschluss für die Pendlerinnen und Pendler und möglichen neuen Öffi-Nutzerinnen und Nutzern gefunden.

Was war letztendlich der Knackpunkt für die Einigung?

Die große Frage war immer die gleichzeitige Einführung aller Ticket-Stufen. Wir sind die ersten und Einzigen, die sich mit dem Bund geeinigt haben und dann auch die Finanzierung dieser drei Stufen sicherstellen konnten. Insgesamt werden Niederösterreich und das Burgenland rund 50 Millionen Euro vom Bund als Abgeltung für die sinkenden Einnahmen erhalten. Wir sparen dadurch nicht bei bestehenden oder geplanten Angeboten. Das war unser Ziel.

Waren die ASFINAG-Straßenbauprojekte S34 und S8 Teil der Verhandlungen rund ums Öffi-Klimaticket? Gab es ihr im Gegenzug Zugeständnisse vom Bund?

Es gab keine Verknüpfung zwischen Tarif-Reform und Straßenbauprojekten. Dazu besteht auch keine Notwendigkeit: Die Ministerin hat auf Basis bestehender Gesetze zu agieren und kann nicht „wünsch dir was“ spielen. Sie wurde vom Parlament im Bundesstraßengesetz beauftragt, die Straßenprojekte umzusetzen und ich gehe davon aus, dass Sie diesem Auftrag nachkommt.

Für Wien-nahe Pendler wie etwa aus Klosterneuburg, bringe das neue VOR-Klimaticket keine Ersparnis und wenig Anreiz zum Umsteigen auf Öffis, kritisieren die NEOS. Welche Lösung schlagen Sie vor?

Wir haben eine Bestpreisgarantie für das Wiener Umland. Streckenkarten zu ohnehin schon günstigeren Tarifen bleiben bestehen. Ganz klar für uns ist, dass der billige Preis nicht die einzige Stellschraube ist, an der gedreht werden muss. Im nächsten Schritt müssen Öffis auch besser und bequemer werden, sprich das Angebot und die erforderliche Infrastruktur gerade rund um Wien ausgebaut werden.

Laut ÖAMTC motiviert primär das Angebot und nicht der Preis Menschen zum Umsteigen von Auto auf Öffis motiviert. Welche Baustellen klaffen da noch in Niederösterreich?

Alle Experten stimmen überein: Der Preis allein ist es nicht und das sagen auch wir in Niederösterreich. Wir haben mit dem Bund ohnehin Angebotsausweitungen bei der Bahn um bis zu 25 Prozent geplant. Aber all das kam noch vor den billigen Tickets. Es braucht daher eine laufende Überprüfung, ob sich nicht neue Bedürfnisse auftun. Was wir wissen ist, dass es bald neue Infrastruktur braucht, um überhaupt mehr Züge durch das Land zu schicken. Hier wird die große Aufgabe der kommenden Jahre gerade im Raum Wien liegen.

Warum gibt es kein regionales „Klimaticket“, das nur in Niederösterreich gilt, und eventuell noch günstiger für die Landsleute wäre?

Das Regionalticket ist mit 550 Euro im Vergleich von Fläche und Angebot das billigste in ganz Österreich. Schauen Sie nach Oberösterreich: Dort kostet das Ticket für das ganze Land 695 Euro. Niederösterreich hat das Burgenland mitgenommen, um große Ungerechtigkeiten innerhalb des Verkehrsverbunds zu vermeiden. Die Kosten dafür trägt aber der Bund. Sprich es wäre auch anders nicht billiger geworden.

Mit wie vielen regionalen „Klimaticket-Umsteigern“ rechnet das Land NÖ und der VOR?

Die Schätzungen sind schwierig. Wir rechnen mit mehreren zehntausend Umsteigern. Bestehende Jahreskarten werden ja automatisch auf den billigeren Tarif umgestellt. Unsere Hoffnung ist aber schon, spürbar mehr Nutzerinnen und Nutzer in die Busse und Bahnen in Niederösterreich zu bekommen.