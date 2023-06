Antrag auf EVN-Sonderprüfung: Positive Signale auch von ÖVP und FPÖ

Der Mega-Auftrag zur Inseraten-Affäre ist noch gar nicht abgeschlossen. Schon bekommt der Landesrechnungshof den nächsten Antrag auf Sonderprüfung. NEOS, SPÖ und Grüne dürften morgen einen Antrag dazu vorstellen. Die notwendige Anzahl von Unterschriften eines Drittels der Abgeordneten dürfte dabei überschritten werden. ÖVP und FPÖ haben sich vor der für Dienstag angekündigten Pressekonferenz ebenfalls offen für eine Sonderprüfung des Energieversorgers EVN durch den Landesrechnungshof gezeigt.

Klar ist bereits, dass die Preisgestaltung und Stromherkunft unter die Lupe genommen werden sollen. Der Antrag auf Initiative der Pinken befand sich am Montag noch in Ausarbeitung. Für eine EVN-Sonderprüfung sei es "höchste Zeit", meinte jedenfalls FPÖ-Klubchef Reinhard Teufel.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini kündigte die Sonderprüfung der EVN an. Unterstützer haben die Pinken dafür wohl bereits genügend gefunden. Foto: Norbert Oberndorfer

"Wir stehen diesem Antrag offen gegenüber, schließlich ist es der gesetzliche Auftrag des Landesrechnungshofes, die Gebarung der EVN zu überprüfen", teilte auch ÖVP-Abgeordneter Anton Kasser, Energiesprecher der Volkspartei Niederösterreich, mit. Allerdings kenne man den gemeinsamen Antrag noch nicht, wurde festgehalten. Mitgetragen wird er wohl nur, wenn man auch mit der Ausformulierung einverstanden ist. "Alle im Landtag vertretenen Parteien haben ein gemeinsames Ziel: Wir wollen sinkende Strompreise für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Und ich bin mir auch sicher, dass der EVN eine maximale Transparenz bei Fragen der Preisgestaltung nicht schadet. Das kann nur gut sein für das Ansehen des Konzerns in der Bevölkerung", betonte Kasser. Auch in anderen Bundesländern seien die Landesrechnungshöfe schon mit Prüfungen betraut worden - aktuell etwa in der Steiermark. In Salzburg und Vorarlberg seien entsprechende Aufträge geplant.

Die FPÖ begrüße eine EVN-Sonderprüfung durch den Landesrechnungshof, sagte Klubobmann Teufel. "Dabei muss geklärt werden, ob die im Vergleich zu anderen Bundesländern exorbitant höheren Preise auf Marktgegebenheiten, Fehlmanagement oder bewusste Abzocke zurückzuführen sind", teilte der Freiheitliche in einer Aussendung mit. Die FPÖ werde sich "das Ergebnis der Prüfung sehr genau ansehen und gegebenenfalls Konsequenzen ziehen, sollte sich herausstellen, dass die anhaltend hohen Preise auf Versagen der handelnden Personen zustande gekommen sind". Die EVN habe die Aufgabe, "ihren Kunden zu dienen" und nicht, "sie auszurauben", meinte Teufel.

Am Ende der Prüfung müsse eine deutliche Preisreduktion für Endkunden stehen, sagte Teufel. Kasser zeigte sich überzeugt, dass die Tarife der EVN angesichts der vom Unternehmen angekündigten Preissenkungen auch ohne Sonderprüfung verringert werden.

Eingebracht werden könnte der Antrag auf Sonderprüfung in der Landtagsdirektion noch morgen.

EVN sieht der Prüfung gelassen entgegen

EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz sieht der Sonderprüfung gelassen entgegen, wie er im NÖN-Gespräch betonte: „Wir werden als Aktiengesellschaft laufend geprüft - von innen, von Wirtschaftsprüfern und auch derzeit im Rahmen von zwei Prüfungen des Bundesrechnungshofs. Wenn sich der Landtag entschließt, die Preispolitik der EVN und EVN KG zu überprüfen, dann hoffe ich nur eines: Wenn das Ergebnis da ist, dass sich dann auch Vertrauen in die ordentliche Geschäftsführung einstellt.“