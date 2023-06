EVN-Prüfung fix: Opposition will Transparenz und starke Preissenkungen

NEOS, SPÖ und Grüne in NÖ werden am Donnerstag im NÖ-Landtag den Landesrechnungshof mit einer Sonderprüfung des Landesenergieversorgers beauftragen. Das gaben Landessprecherin Indra Collini NEOS, Grünen NÖ-Klubobfrau Helga Krismer und SPÖ NÖ-Klubobmann Hannes Weninger am Dienstag bekannt. Die Gespräch der Oppositionsparteien seien „sehr konstruktiv und positiv verlaufen“, so Collini. Der Prüfauftrag sei „sehr präzise formuliert“ worden, ist Weninger überzeugt. Die Initiative der Pinken wird mit den Stimmen der SPÖ und Grünen-Mandatare die notwendige Stimmenstärke (19) erreichen.

Ziel der EVN-Sonderprüfung sei, einerseits für Transparenz bei der Preisbildung und Energieherkunft zu sorgen und „gemeinsam den Druck auf die EVN zu erhöhen“, um weitere Preissenkungen zu erreichen, sagt Collini. Die Ankündigung der EVN, die Preise 15 bis 20 Prozent zu senken, sei zwar eine Ankündigung, aber nicht mehr. Die NEOS-Landessprecherin kritisiert die schwarz-blaue Landesregierung für ihre Untätigkeit, deren Antworten in der Energiekrise weder „treffsicher noch clever“ wären. „Warum greifen sie nicht ein? Weil es einfach sehr praktisch ist und ein riesiges Geldgeschenk in Form der EVN Sonderdividende wartet“, so Collini. Die EVN-Tarife seien nach wie vor nicht „konkurrenzfähig“ und gefährden nicht nur Familien, sondern letztendlich auch Betriebe und den Wirtschaftsstandort NÖ.

Während der günstigste Stromanbieter im Tarifvergleich Strom um 8,42 Cent pro kWh anbietet, liegt der günstigste EVN-Tarif bei 32 Cent. Ähnliche Prüfinitativen würden jedenfalls bereits in OÖ und Steiermark anlaufen. „Die Tarifgestaltung der EVN ist für niemanden im Land nachvollziehbar“, sagt Krismer. Auch wenn die EVN eine Aktiengesellschaft sei, müsse sie auf das öffentliche Interesse Rücksicht nehmen. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass viele Menschen in Niederösterreich dieses Gefühl hatten. Schuld an den hohen Tarifen seien für Collini und Krismer auch die Strompreisbremse und der Strompreislandesrabatt. „Da fließt Bundesgeld an die EVN, die dann wieder über die Gewinnausschüttung zurück an das Land NÖ fließt - das ist ziemlich raffiniert“, so Krismer. Heftig kritisiert Krismer die „Ausflüge der EVN nach Südosteuropa“ der letzten Jahre, während hierzulande der Netzausbau auch politisch in den letzten 20 Jahren komplett verschlafen worden sei. „Wir haben ein Netz, das keine Energiewende schafft“, so die Grünen NÖ-Chefin mit Bezug auf eine Maximal-Einspeisung von 4 kWp einer Haushalts-Photovoltaik-Anlage, „jetzt wir mit dem Hintern auf Grundeis und auf dem Boden“.

Dass die ÖVP NÖ in Sachen EVN und Energiepolitik langsam umschwenkt - etwa mit der Bestellung von Jochen Danninger, VPNÖ-Klubobmann als EVN-Aufsichtsrat-Vizechef - und so den Druck erhöht, seien erste Anzeichen für ein Umdenken, so Collini und Krismer.

Preiserhöhungen, Handelsgeschäft und Fernwärme auf den Prüfstand

Der pink-rote-grüne Prüfauftrag an den NÖ-Landesrechnungshof jedenfalls, der der NÖN vorliegt, umfasst alle Geschäftsfelder der EVN - Strom, Gas, Fernwärme und Netz. Abklopfen soll der Landesrechnungshof (LRH) konkret die Preissteigerungen in den Geschäftsfeldern seit Jänner 2022 und ihre Verhältnismäßigkeit, was einzelne Produkte angeht. Auch die Gründe, warum die Teuerungen zeitnah, nicht jedoch die Preissenkungen an Kunden weitergeben wurden. Weiters steht die Zweckwidmung der Netzkosten für Ausbau und Instandhaltung der Netze in den letzten 10 Jahren und die die Fernwärme-Tarife auf dem Prüfstand. Ein Augenmerk soll auch auf die Handelstätigkeit der EVN AG und ihren Töchter, insbesondere der Energie-Allianz Austria GmbH - mit Wien Energie und Energie Burgenland - mit dem Versprechen „100 Prozent Strom aus Österreich und CO2-frei“. Auch die rund 300.000 Kündigungen der „Klassik“-Tarife der EVN mit dem einjährigen Tarifangebot werden auf Wirtschaftlichkeit und „öffentliches Interesse“ gecheckt.

Der Prüfzeitraum sei nicht definiert worden. Die LRH-Prüfung soll jedenfalls „rasch“ erfolgen, so Grünen NÖ-Chefin Helga Krismer.

EVN AG soll 100 Prozent in NÖ-Landeseigentum

Auch die Grünen NÖ können einer hundertprozentigen Landesübernahme sehr viel abgewinnen. Klar sei dabei, dass eine mögliche Neuaufstellung „nicht von heute auf morgen“ passieren könne, so Krismer. In Landtagssitzung am Donnerstag wollen die Grünen daher einen Antrag auf Prüfung einer Kanzlei einbringen, um eine Strategie für ein Delisting der EVN AG und Überführung in eine GesmbH mit politischer Haftung aussehen könnten. „Es geht um einen politischen Zugriff. Und darum, dass wir sauber und sicher Strom im eigenen Land produzieren“, so Krismer.

SPÖ NÖ Klubobmann Hannes Weninger wiederholt einmal mehr die Forderung, die EVN AG zu 100 Prozent in NÖ-Landeseigentum zu bringen. „Es sollte langfristig das politisches Ziel sein, die AG wieder in eine Gesellschaft und in Landeseigentum zu überführen“, so Weninger. Derzeit ist das Land NÖ mit 51 Prozent Mehrheitseigentümer, weitere 28,4 Prozent gehören der Wiener Stadtwerke GmbH (Stadt Wien) und etwa 20 Prozent befinden sich im Streubesitz.