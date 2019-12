Einen Wechsel in der Landesregierung bringt das Jahr noch kurz bevor es zu Ende geht: Wie heute bekannt wurde, wird ÖVP-Landesrätin Petra Bohuslav im September die kaufmännische Geschäftsführung der Wiener Staatsoper übernehmen. Nach 15 Jahren in der Politik gibt sie damit das Amt der Landesrätin ab.

APA/HERBERT PFARRHOFER

Wunsch-Nachfolger ist für die ÖVP Jochen Danninger. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist der frühere ÖVP-Staatssekretär und jetzige Geschäftsführer der ecoplus ein "Mann mit Handschlagqualität", der Wirtschaftskompetenz sowie Erfahrung vereine. Der ÖVP-Vorstand hat ihn einstimmig für die Nachfolge Bohuslavs im Wirtschaftsressort nominiert.

Bohuslav war in der niederösterreichischen Landesregierung zuletzt für Wirtschaft, Tourismus und Sport zuständig. In ihr Amt als Landesrätin startete sie am 21. Dezember 2004. Davor war sie Geschäftsführerin des Congress Casino Baden. "Sie hat die Erfolgsgeschichte Niederösterreichs mitgeschrieben", sagte Mikl-Leitner, die sich für die Zusammenarbeit bedankte.

Übergabe soll bis Februar erfolgen

In den nächsten Wochen will sich Bohuslav um die Übergabe kümmern. "Das ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch eine große Freude", meinte sie. Angelobt werden soll Danninger im Landtag im Februar. Zuvor muss die Nachfolge noch beschlossen werden. "Ich bedanke mich. Es ist eine große Ehre für dieses Schlüsselressort nominiert zu sein", sagte der in Oberösterreich geborene Jurist.

Danninger hatte Michael Spindelegger seit 2006 beruflich begleitet, er war Büroleiter des damaligen Zweiten Nationalratspräsidenten, später Kabinettschef im Außenministerium und im Finanzministerium. Von Dezember 2013 bis Ende August 2014 war er Staatssekretär im Finanzministerium, mit dem Rücktritt von Spindelegger schied Danninger auch er aus der Regierung aus.

NÖN.at wird weiter berichten.