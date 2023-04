ÖVP-Manager sieht „professionelle Arbeit“ mit FPÖ und kritisiert SPÖ

Werbung

Drei Wochen sind seit der Konstituierung des neuen Landtags vergangenen. Solange ist die neue Landesregierung mit einem schwarz-blauen Arbeitsübereinkommen im Amt. Für ihre Zusammenarbeit und die ersten Maßnahmen ernteten ÖVP und FPÖ jede Menge Kritik - Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner sparte nun ebenfalls nicht mit solcher. Der in der vergangenen Legislaturperiode stets betonte Miteinander-Kurs scheint in weite Ferne gerückt.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner verteidigte in einer Pressekonferenz am Freitag die von ÖVP und FPÖ bereits präsentierten Maßnahmen wie den Wohn- und Heizkostenzuschuss oder das Vorhaben, in Schul-Pausen eine Deutsch-Pflicht einzuführen. Gleichzeitig kritisierte er die SPÖ - für ihre Kritik.

ÖVP ortet bei SPÖ „Russland-Nähe“

Ebner warf der SPÖ, die ebenfalls in der Landesregierung vertreten ist, "persönliche, untergriffige und vor allem auch kindische Wortspiele" in Aussendungen sowie "unsachliche und widersprüchliche Angriffe" vor. Gleichzeitig ortete er "Verbindungen der SPÖ NÖ nach Russland" und "Sympathiekundgebungen für das Putin-Regime". Als Beispiel nannte er den mittlerweile zurückgetretenen Schwechater SPÖ-Chef David Stockinger, von dem ein Bild in UdSSR-Uniform aufgetaucht war. Ebner forderte den designierten roten Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich auf, "endlich klare Worte zum Krieg in der Ukraine" zu finden.

SPÖ gibt Kritik zurück und vermutet Unzufriedenheit über Koalition

Die SPÖ wiederholte in Reaktion auf Ebners Aufforderung zu einer Positionierung zum Ukraine-Krieg ihr Statement vom Oster-Wochenende. Darin betonte Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander, dass die ÖVP sehr gut beraten wäre, zu den aktuellen Diskussionen in der SPÖ zum Thema Russland und Ukraine zu schweigen. „Die ÖVP hat mit der schwarz-blauen Wortbruch-Koalition die mehr als fragwürdigen Russland-Positionen der Kickl-FPÖ hoffähig gemacht“, schrieb Zwander.

Den „heutigen Rundumschlag von ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner“ führte der SPÖ-Landesgeschäftsführer auf Unzufriedenheit innerhalb der ÖVP über die Koalition mit der FPÖ zurück. „Diese Koalition passt auch nicht zu Niederösterreich. Es mag menschlich nachvollziehbar sein, dass Ebner vor diesem Hintergrund ausgerechnet auf die zu ihrem Wort stehende SPÖ losschlägt - es offenbart aber vor allem die tiefe Verzweiflung der Volkspartei. Die SPÖ steht für diese Schlammschlacht nicht zur Verfügung. Wir haben von Anfang an auf Inhalte gesetzt und unsere Hand bleibt zur Zusammenarbeit und Umsetzung von Verbesserungen ausgestreckt“, meinte Zwander.

Zumindest, was die ausgestreckten Arme betrifft, sind sich die beiden Parteimanager einig. Ebner betonte ebenfalls, dass die Arme der ÖVP für eine Zusammenarbeit mit der SPÖ weiter ausgestreckt bleiben.

Von Unzufriedenheit mit der Koalition wollte er hingegen nichts wissen. „Die Zusammenarbeit funktioniert in den ersten Wochen in der Landesregierung sehr professionell“, betonte Ebner.