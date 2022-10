SPÖ und FPÖ lehnten Ausbildung von Vietnamesen als Pflegekräfte ab

Werbung

Für Diskussionen sorgte in der heutigen Landesregierungssitzung das Projekt "Pflege aus Vietnam". Wie berichtet, kündigte Pflege-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) in der Vorwoche an, 150 Menschen aus Vietnam für die Pflege in Niederösterreich ausbilden zu wollen. Die Vietnamesen sollen ab März an der Universität Hanoi Deutsch lernen. Danach sollen sie an einer neu gegründeten International Nursing School in Krems fachlich ausgebildet werden. Investiert werden in das Projekt 4,2 Millionen Euro.

Das kritisierten SPÖ und FPÖ. Ihre drei Landesregierungsmitglieder stimmten in der heutigen Sitzung gegen das Projekt. Es wurde somit im Alleingang von der ÖVP beschlossen. Die anderen beiden Regierungsparteien betonten, dass das Geld in die Aufwertung des Berufs bzw. in die Pflegekräfte im Land besser investiert wäre.

"Es ist ein Wahnsinn 4,2 Millionen Euro in dieses Projekt zu stecken", hieß es aus dem Büro von Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Man könne die Pflegekräfte nicht verpflichten, dann auch wirklich in Niederösterreich oder dem Beruf zu bleiben. Die SPÖ betonte, dass Maßnahmen gesetzt werden müssten, um die Pflege in Niederösterreich zu attraktiveren. SPÖ-Landesparteivorsitzender schlug dazu etwa eine "Ausbildungs-GmbH" vor, bei der Schüler und Studenten von Pflege- und Gesundheitsberufen für die Dauer der Ausbildung angestellt werden und 1.800 Euro pro Monat erhalten würden.

ÖVP-Landesrätin: "Projekt ist nur ein Puzzlestein"

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verwies nach der Kritik darauf, dass das Projekt nur "ein kleiner Puzzlestein" sei, den die demografische Entwicklung notwendig mache. Sie rechnete vor, dass bis 2030 9.500 neue Pflegekräfte benötigt werden. "Dazu müsste jeder Fünfte, der neu auf den Arbeitsmarkt kommt, in die Pflege gehen", sagte sie und wies darauf hin, dass Arbeitskräfte auch in anderen Bereichen fehlen. Den enormen Gehaltsunterschied zwischen Vietnam und Österreich sieht sie aber als ausreichenden Anreiz für die Pflegekräfte im Land zu bleiben. "Wenngleich ich niemanden verpflichten kann, in Niederösterreich zu bleiben", meinte die Landesrätin. Neben dem Projekt "Pflege in Vietnam" investiere das Land auch in den Ausbau der Plätze in Pflegezentren, habe die Ausbildungsplätze aufgestockt und zahle angehenden Pflegekräften in Ausbildung nun eine Ausbildungsprämie.

Warum ausgerechnet Vietnam?

Warum sich die ÖVP ausgerechnet für das Land in Südostasien entschieden habe, erklärte Teschl-Hofmeister damit, dass die IMC Krems, die das Projekt abwickelt, zur Universität in Hanoi bereits Kontakte habe. Außerdem seien die europäischen Nachbarländer bereits "abgegrast". Hier seien auch die Gehaltsunterschiede nicht mehr so groß und die Menschen werden in ihren Heimatländern gebraucht.