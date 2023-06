Niederösterreichs Schülerschaft hat eine neue Vertretung

Vergangene Woche fanden in Niederösterreich die Landesschülervertretungswahlen statt. Dabei wählten Schulsprecherinnen und -sprecher eine neue Landesschülervertretung (LSV), die dann die Interessen der Schülerinnen und Schüler vertritt. Für die Wahl stellten die SPÖ-nahe AKS und die ÖVP-nahe Schülerunion Kandidatinnen und Kandidaten.

Die LSV Niederösterreich ist die gesetzlich verankerte und gewählte Vertretung aller 220.000 Schülerinnen und Schüler Niederösterreichs. Sie setzt sich aus jeweils acht Vertreterinnen und Vertreter der drei Schultypen AHS, BS und BMHS zusammen. Vor den Wahlen hielt die Schülerunion Niederösterreich alle 24 Mandate im Bundesland. Den Vorsitz führten bisher Marco Gayer (AHS), Laura Myslik (BS) und Joy-Lina Auer (BMHS).

Schülerunion besetzt erneut fast alle Mandate

Auch heuer kann die ÖVP-nahe Schülerunion fast alle Mandate besetzen. Im AHS- und BMHS-Bereich hat sie wiederum alle 24 Mandate. Insgesamt besetzt sie 45 der 48 Sitze. Die weiteren drei Mandate gingen an die AKS. Die neue AHS-Landesschulsprecherin ist Alma Heigl aus Wieselburg und besucht das Bundesgymnasium (BG) Wieselburg. In dieselbe Schule geht ihr Stellvertreter, Philipp Schaupp aus Steinakirchen. Der neue BMHS-Landesschulsprecher ist Ernst Schwanzer aus Pyhra (HLW St Pölten), seine Stellvertreterin ist Lilly Freiheim aus Leobendorf (HAK Korneuburg). Der neue BS-Landesschulsprecher ist Peter Kastrati aus Stockerau (LBS Amstetten), sein Stellvertreter ist Emin Acar aus Wr. Neustadt (LBS Schrems).

Den Fokus legt das Team „Motus“ der Schülerunion auf Themen wie Umweltschutz, Anti-Diskriminierung oder auch die Modernisierung des Schulalltags in allen Bereichen. „Unser Hauptfokus liegt auf der Modernisierung des Schulalltags in allen Bereichen. Sowohl die Ausstattung der Klassenzimmer als auch die Lehrinhalte und -methoden sind veraltet und nicht mehr dem 21. Jahrhundert entsprechend. Da braucht's Bewegung! Und zwar weg vom Frontalunterricht und hin zu interaktivem sowie spannendem Lernen, das uns auch wirklich mit einbezieht", sagt die frisch gewählte AHS-Landesschulsprecherin Alma Heigl.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum gratulieren der Schülerunion zum Sieg: „Die frischgebackenen Landesschülervertreterinnen und Landesschülervertreter sind der Beweis dafür, dass die Jugendlichen in unseren Schulen keineswegs politikverdrossen sind und es sehr gut verstehen, sich konstruktiv einzubringen. Wir freuen uns auf eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr und werden stets ein offenes Ohr für eure starke Stimme haben. Wir nehmen die Anliegen der Schülerinnen und Schüler sehr ernst und werden gemeinsam viel auf den Weg bringen.“

JUNOS und AKS kritisieren „Alleinregierung“ der Schülerunion

Die JUNOS NÖ (Junge liberale NEOS) kritisieren das Ergebnis der Landesschülervertretungswahl scharf. „Ein weiteres Jahr Absolute durch die Schülerunion bedeutet ein weiteres Jahr ohne Opposition und Kontrollkraft in der LSV", bekrittelt Paul Hebauer, Landeskoordinator der JUNOS Schülerinnen und -schüler Niederösterreich.

Die SPÖ-nahe AKS konnte immerhin im Bereich der Berufsschulen einen Erfolg erzielen und sicherte sich drei Mandate. „Nach jahrelange Schülerunions-‚Alleinregierung‘ ist dies ein riesiger Schritt in Richtung einer überschulischen Vertretung, in der verschiedene Meinungen und Lebensrealitäten gehört und repräsentiert werden. Für die AKS Niederösterreich ist dieses Ergebnis ein immenser Erfolg, der durch strukturierten Organisationsaufbau über die letzten Jahre erkämpft wurde. Eine gemischte LSV bedeutet auch mehr Transparenz, mehr inhaltliche Weiterentwicklung und ein Ende undemokratischer Praktiken”, so AKS-NÖ-Vorsitzende Fiona Schindl.

Mehr Transparenz wünschen sich auch die JUNOS. „Wir bekommen leider nur wenig oder kaum von der Arbeit der Landesschülervertretung mit. Offenere Kommunikation oder auch transparentes Handeln würden wir uns von der frisch gewählten Landesschülervertreung erwarten", fordert Hebauer. Ein Vorschlag dafür wäre, laut den jungen liberalen NEOS, eine Projektampel. Diese soll zeigen, an was die LSV gerade arbeitet und wofür sie sich aktuell einsetzt.