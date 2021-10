Jetzt sind die Landsleute gefragt: Wie soll NÖ 2030 aussehen?

Landesregierung gab Erarbeitung einer Strategie für das Bundesland in Auftrag. In den kommenden Wochen flattern dazu Fragebögen in alle 800.000 Haushalte. Bürger sollen beantworten, was sie an NÖ schätzen und wo das Land noch besser werden sollte. Ausgewertet werden die Antworten von Politikwissenschaftler Peter Filzmaier.

Lisa Röhrer Aktualisiert am 19. Oktober 2021 | 13:47