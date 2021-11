ORF: Benedikt Fuchs folgt Robert Ziegler als Chefredakteur

Seit heute Freitag ist es fix: Benedikt Fuchs folgt Robert Ziegler als Chefredakteur des ORF-Landesstudios Niederösterreich nach. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat diese Entscheidung in Abstimmung mit dem designierten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann getroffen.

Das Duo folgte somit dem Vorschlag von Landesdirektor Norbert Gollinger und dem designierten Landesdirektor Robert Ziegler. Zudem hat Ziegler ‚Niederösterreich heute‘-Moderatorin Claudia Schubert zur Vize-Chefredakteurin bestellt.

Landesstudio-Koordinator in der Generaldirektion

Benedikt Fuchs wurde 1987 in Wien geboren und wuchs in Purkersdorf in Niederösterreich auf. Er studierte Politikwissenschaften und Theater-, Film- und Medienwissenschaften.

Seine ORF-Karriere startete er 2008 als multimedialer Redakteur im ORF Landesstudio Niederösterreich. Dort war er sieben Jahre lang Chef vom Dienst der Fernsehsendung „Niederösterreich heute“ und stellvertretender Online-Chef.

Seit acht Jahren ist Fuchs Redakteurssprecher und leitet zudem die Kulturredaktion in St. Pölten. Seit 2018 ist der 34-jährige Journalist auch als Landesstudio-Koordinator in der ORF Generaldirektion tätig.

Fuchs will alle Generationen informieren & ansprechen

„Ich freue mich auf die Herausforderung das Team zu leiten, in dem ich seit 14 Jahren mitarbeite und das ich sehr schätze", betonte Fuchs, der seine neue Funktion mit 1. Jänner 2022 antreten wird.

"In den nächsten Jahren wird es darum gehen, dass wir mit unseren bewährten und erfolgreichen Nachrichtenformaten, aber auch mit neuen digitalen und multimedialen Programmideen alle Generationen in Niederösterreich informieren, unterhalten und ansprechen. Wir leben in Zeiten der Globalisierung und der Digitalisierung, genau da kommt uns als Landesstudio und regionaler Content-Produzent eine besonders wichtige Rolle zu“, so Fuchs.

"Fuchs ist durch Innovationsgeist, journalistisches Können und ausgeprägter Teamfähigkeit aufgefallen."Robert Ziegler

Seine Vorgesetzten fanden nur lobende Worte für Benedikt Fuchs. „Benedikt Fuchs ist schon als junger Redakteur durch Innovationsgeist, journalistisches Können und ausgeprägte Teamfähigkeit aufgefallen und konnte zuletzt auch im ORF-Zentrum wichtige Erfahrungen sammeln. Mir sind seine Kompetenzen im Digitalbereich für die zukünftige Entwicklung des ORF NÖ besonders wichtig. Ich bin überzeugt, dass Benedikt Fuchs die Redaktion des ORF NÖ erfolgreich leiten wird", betonte Robert Ziegler. Wrabetz und Weißmann hoben die wichtigen Impulse in der Zusammenarbeit mit den Landesstudios sowie die Führungserfahrung von Benedikt Fuchs hervor.

Der mit Jahreswechsel scheidende ORF-NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger meinte: „Ich halte es für eine exzellente Entscheidung, dass Benedikt Fuchs die Chefredaktion im ORF NÖ übernimmt. Er beweist schon seit vielen Jahren seine journalistische Kompetenz und seine Managementfähigkeiten, sei es in der Koordination der Kulturberichterstattung, sei es in den vergangenen Jahren als Koordinator der Landesstudios in der Generaldirektion.“