Vergangenen Samstag trafen sich die Delegierten der Jungen Volkspartei Niederösterreich in Wiener Neustadt um ihren 28. Landestag abzuhalten. Alle drei Jahren werden dort künftige Schwerpunkte präsentiert und eine neue Landesspitze gewählt.

Der Landtagsabgeordnete Bernhard Heinrichsberger stellte sich der Wiederwahl und wurde mit 94 Prozent der Stimmen in seiner Position bestätigt. Der Fokus seiner zweiten Amtsperiode wird für Heinrichsberger auf der Struktur der Organisation liegen. In allen Ortschaften des Bundeslandes sollen Mitglieder angeworben werden, um den Fortbestand der JVP als stärkste junge politische Kraft Niederösterreichs zu sichern. „Wir haben in den kommenden drei Jahren viel vor und auch, wenn unsere Ziele hochgesteckt sind, können wir es mit all unseren Mitgliedern schaffen, in allen Ortschaften Niederösterreichs Mitglieder anzuwerben und für die JVP Niederösterreich zu begeistern“, so der Landesobmann Heinreichsberger.

Um die inhaltliche Arbeit zu verbessern wurden die Themenausschüsse der Organisation neu strukturiert. So werden nun alle sechs Monate neue Schwerpunkte gesetzt, zu denen inhaltliche Papiere ausgearbeitet werden. Diese sollen dann in die Parlaments-Arbeit einfließen.