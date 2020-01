"Wie sieht der Tag des Landwirtschaftskammer-Präsidenten aus?" oder "Wie würden Sie die Landjugend beschreiben?": Mit persönlichen Fragen starteten die rund 150 Jugendlichen den "In Talk" in der Landwirtschaftskammer in St. Pölten. Den Fragen stellte sich bei dem Diskussionsformat der Landjugend sowie der NÖ Bauernbund-Jugend diesmal Johannes Schmuckenschlager. Bei früheren Veranstaltungen der Reihe waren bereits Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner oder Bundeskanzler (damals noch Integrationsstaatssekretär) Sebastian Kurz zu Gast.

Philipp Monihart/Bauernbund NÖ Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager stellte sich den Fragen von rund 150 Jugendlichen.

Schmuckenschlager erzählte von seiner Kindheit, seinen fünf Brüdern, seiner ersten politischen Funktion als Bezirksbauernkammerrat oder davon, wann und warum er den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern übernahm. Und der ÖVP-Politiker zeigte sich als Riesen-Fan der Landjugend, die für ihn "ein Motor für den ländlichen Raum" ist.

Nach wenigen persönlichen Fragen drehte sich dann aber alles um die Landwirtschaft, den Klimawandel sowie den Umweltschutz. Die Jugendlichen wollten wissen, wie Schmuckenschlager den "Green Deal" beurteile, wie er zu Mercosur stehe, wie man den Flächenverbrauch in Niederösterreich reduzieren könne und welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Landwirtschaft haben werde. Schmuckenschlager machte deutlich, dass die Ernährungs- und Versorgungssicherheit in der heutigen Form nur dann sichergestellt werden könne, wenn es ein klares gesellschaftliches Bekenntnis zu den heimischen Betrieben gibt. Und er verwies auf die Anpassungsfähigkeit der heimischen Landwirte: „Die Land- und Forstwirtschaft ist einer jener Sektoren, die einen Rückgang in den Treibhausgasemissionen zu verzeichnen hat und klimafreundliche Entwicklungen unterstützt. Die Leistungen unserer Landwirte sind eine wichtige Kraftquelle für den Klimaschutz. Wir haben hier große Chancen die Trends der Zeit zu nutzen.“

Ein klares "Ja" zur Herkunftskennzeichnung

Thema war außerdem die verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln, für die sich der Landwirtschaftskammer-Präsident klar aussprach. Die heimische Landwirtschaft zeichne sich durch hohe Produktionsstandards aus und sei auch im Bereich der Tierwohl- und Umweltkriterien Vorreiter für Österreich, Europa und die Welt. „Diese Qualität wird von unseren Konsumenten sehr geschätzt. Als Interessensvertretung ist es uns ein Anliegen diese Kriterien auch im Handel und in der Gastronomie sichtbar zu machen“, erklärte er die Hintergrund-Idee der Neuregelung. Ohne diese sei nicht klar, woher die Lebensmittel auf dem Teller stammen. "Diese Benachteiligung heimischer Landwirte ist für sie spürbar und deshalb unterstützen bereits heute 90 Prozent der heimischen Bauern diese Forderung der Landwirtschaftskammer", meinte Schmuckenschlager.

"Beweisen, dass wir Verantwortung übernehmen"

Froh darüber, dass ihre Ideen und Vorschläge gehört werden, zeigten sich Landjugend-NÖ-Leiter Norbert Allram und Bauernbund-Jugend-Obmann Harald Hochedlinger. „Unsere 20.000 Mitglieder in Niederösterreich beweisen immer wieder, dass Jugendliche bereit sind, sich freiwillig zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen“, meinte Allram.