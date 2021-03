Transparenz, Klimaschutz und Digitalisierung sollen die inhaltlichen Schwerpunkte der Landtagssitzung am Donnerstag sein.

Frei gemacht werden soll in der Sitzung der Weg für ein Doppelbudget. Notwendig ist dafür eine Änderung der Landesverfassung. ÖVP, SPÖ und FPÖ brachten dazu einen gemeinsamen Antrag ein. Statt im Frühling ein Budget für 2022 zu beschließen, sollen im Herbst zwei Budgets für 2022 und 2023 beschlossen werden. „Das Doppelbudget schafft in dieser herausfordernden Zeit Planungssicherheit für unser Land“, sagt ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger. Im Bund und in anderen Ländern gebe es diese Möglichkeit schon. Auf weniger Begeisterung stößt das Vorhaben bei der Opposition: Die Grünen kündigten bereits ihre Ablehnung an.

Kompetenz des Landesrechnungshofs wird erweitert

Erweitert werden sollen in der Sitzung am Donnerstag außerdem die Kompetenzen des Landesrechnungshofes. Dieser soll das Kontrollrecht für Unternehmen des Landes ab einer Beteiligung von 25 Prozent bekommen – derzeit sind 50 Prozent die Schwelle. Notwendig für die Umsetzung ist auch hier eine Änderung der Landesverfassung, die im Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen werden muss. Den NEOS geht der Vorschlag nicht weit genug. Sie hätten sich auch mehr Prüfkompetenzen für Gemeinden gewünscht.

Auf der Tagesordnung steht außerdem die Novellierung der Bauordnung. Wichtigste Punkte sind hier für Schneeberger die Barrierefreiheit und der Klimaschutz. Bei Wohnhäusern mit bis zu zwölf Einheiten sind rund 25 Prozent der Wohnungen - im Erdgeschoss - barrierefrei zu gestalten, ab der 13. Wohneinheit müssen alle Wohnungen barrierefrei errichtet werden. Außerdem werden PV-Anlagen oder zumindest die technischen Voraussetzungen, um diese zu errichten, ab 300 Quadratmetern verpflichtend. "Die Bauordnung ist das Herzstück der Landesgesetzgebung, weil sie jede Gemeinde und fast jeden Bauherren betrifft", sagte Schneeberger. Nicht vorgesehen ist darin die zuerst geplante gesetzliche Verankerung des Stufenplans für den Öl-Austritt. Schneeberger kündigte aber an, dass momentan an einer Anlagen-Datenbank gearbeitet werde. Damit soll erfasst werden, welche Heizformen es aktuell in Niederösterreich gibt. "Das wird das Vorhaben des Öl-Ausstiegs erleichtern", meinte der Klubobmann.

Land übernimmt Haftung für Haus der Digitalisierung

Ebenfalls Thema wird am Donnerstag die Digitalisierung. Seit Corona habe die, laut Schneeberger, jeden Haushalt erreicht. Beim "Leuchtturm-Projekt" in diesem Bereich, dem Haus der Digitalisierung in Tulln soll eine Landeshaftung bis zu 30,5 Millionen Euro übernommen werden.