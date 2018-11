Das Thema steht kommenden Donnerstag auf der Tagesordnung. SPÖ und Grüne sind dagegen.

In dem Antrag heißt es, dass anhaltende Trockenheit und Dürre in den vergangenen Monaten zu sehr hohem Schädlingsdruck und Ernteausfällen geführt hätten. Alle Sektoren der Landwirtschaft seien betroffen. Die Mandatare der ÖVP verweisen zudem darauf, dass die EU-Vorschriften für Notsituationen wie in diesem Jahr "Notfallzulassungen für wettbewerbsrelevante Wirkstoffe (z.B.: Imidacloprid, Clothianidin und Thiamethoxam)" vorsehen würden.

Mitgliedsstaaten wie Ungarn, Tschechien und die Slowakei hätten von der Möglichkeit zur Absicherung der Lebensmittelproduktion bereits Gebrauch gemacht. "Weitere Länder bereiten diese Notfallzulassung aktuell vor."

"Anträge, die auf Kosten der Gesundheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gehen, wird es mit der SPÖ NÖ nicht geben", reagierte Umweltsprecher LAbg. Günther Sidl. Der Antrag habe mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ den Landwirtschaftsausschuss passiert. Der Schritt sei höchst gefährlich.

"Wir haben Gesetze, die den Umgang und den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft genau regeln. Es gibt triftige Gründe, warum diese Giftstoffe verboten sind", betonte Sidl.

Auch von den Grünen im Bundesland kommt ein "Nein zur Notfallzulassung von bienengefährlichem Neonicotinoid Wirkstoffen im NÖ Landtag". Von Brüssel aus gebe es wegen des Bienenschutzes entsprechende strikte Verbote für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Die Grünen laden in der Causa am Dienstag auch zu einem Pressegespräch.