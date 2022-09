Ausbau der Kinderbetreuung in NÖ soll im November beschlossen werden

Werbung

Notwendig sei eine Novellierung des NÖ Kindergartengesetzes und des NÖ Kinderbetreuungsgesetzes, betonte Klaus Schneeberger, Klubchef der ÖVP Niederösterreich, am Freitag. Für die nächste Landtagssitzung am 22. September wird die Volkspartei eine Aktuelle Stunde zum Thema Betreuungsoffensive beantragen.

Investiert werden seitens des Landes 750 Millionen Euro zusätzlich bis 2027. Geplant ist das Senken des Eintrittsalters in Kindergärten auf zwei Jahre (ab September 2024), ein Gratis-Angebot am Vormittag für alle unter sechs Jahren (ab September 2023) sowie ein flächendeckendes und leistbares Nachmittagsangebot. Kommen sollen ebenfalls kleinere Gruppen in Kindergärten, mehr Betreuer für Kleinkinder und weniger Schließtage.

"Unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat mit einer zukunftsfitten und modernen Kinderbetreuung ein neues Kapitel für unsere Familien aufgeschlagen", sagte Schneeberger am Freitag nach der Klausur des Landtagklubs der ÖVP Niederösterreich in einer Aussendung. Mit der sogenannten blau-gelben Betreuungsoffensive werde eine der zentralen Fragen der Zukunft beantwortet.

Für das am 7. Juli vom Landtag beschlossene Schulstartgeld in Höhe von 100 Euro seien bisher 98.700 Anträge abgearbeitet worden, 154.300 Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge seien unterstützt worden. 240.000 Anträge seien bereits für den neben weiteren Anti-Teuerungsmaßnahmen am 25. Juli beschlossenen NÖ Strompreisrabatt eingegangen. "Das entspricht jedem dritten Haushalt in Niederösterreich", rechnete Schneeberger vor.