Die Angst vorm Wolf geht um. Vor allem in Teilen des Waldviertels. Nachdem „Meister Isegrim“ vor Kurzem ein Schaf in einem der dichtest besiedelten Gebiete fünf Kilometer entfernt von Gmünd gerissen hat, sind viele Menschen in der Region verunsichert.

Zum Schutz der Bevölkerung soll am Donnerstag im Landtag nun eine Präzisierung im NÖ Jagdgesetz (Paragraf 100a) beschlossen werden. „Wenn Gefahr für den Menschen besteht, wird in Zukunft eine rasche Entnahme eines Problemwolfs möglich sein“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Die Bescheide dafür werden die Bezirkshauptmannschaften ausstellen. Davor sollen Experten die Lage in der betroffenen Gemeinde beurteilen. Eine Handlungsanleitung dazu wird eine entsprechende Verordnung nach einem Modell in der Schweiz liefern. Pernkopf sprach in dem Zusammenhang von einer respektvollen Distanz, die für ein gutes Zusammenleben von Mensch und Wolf nötig ist. Wenn diese unterschritten würde, müsse gehandelt werden. Erlegt werden müsste der Wolf entweder von den Jägern (im Wald) bzw. der Polizei im Ortsgebiet. Wird das Gesetz am Donnerstag wie erwartet beschlossen, würde es nach dem gewohnten Fristenlauf in sechs Wochen in Kraft treten können.

WWF: Landesregierung will damit nur ablenken

Heftige Kritik für die geplanten Maßnahmen kommt von Niederösterreichs Grünen bzw. von den Naturschutzorganisationen. „Anstatt Herdenschutztiere, Herdenschutzmaßnahmen und Entschädigungen entsprechend zu forcieren, wird lieber zum Gewehr gegriffen“, beklagt Grünen-Chefin Helga Krismer.

Die Landesregierung wolle von ihren eigenen Versäumnissen im Wolfsmanagement ablenken, kritisiert der WWF-Experte Christian Pichler.

Pernkopf rechnet jedoch bei der geplanten Gesetzesänderung am Donnerstag mit einer breiten Zustimmung im Landtag. Bedenken äußerte jedoch mit der SPÖ auch ein Partner in der Landesregierung. „Ob eine Freigabe des Abschusses von Wölfen EU-konform ist, könne man sich „beim besten Willen“ nicht vorstellen, erklärte der Pressesprecher des SPÖ NÖ-Landtagsklubs, Sebastian Thumpser, auf Anfrage der NÖN.

Schon davor hatte Pernkopf allerdings Wert darauf gelegt, dass die Regelung „europarechtlich sauber sein muss.“ Deshalb wurde auch Universitätsprofessor Walter Obwexer vorab bereits konsultiert.

Wie der zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter betont, werde auch weiterhin am Stufenplan mit Herdenschutz und Entschädigungszahlungen für Landwirte festgehalten. Das neue Gesetz mit der Entnahme soll jedoch zusätzlich die Akzeptanz des Wolfs steigern. Außerdem will der ÖVP-Klub in der Landtagssitzung eine Resolution einbringen, damit der Wolf in bestimmten Zonen, wie dem Truppenübungsplatz Allentsteig, streng geschützt wird, sonst aber bei Gefahr für den Menschen erlegt werden kann.

Begrüßt wird das neue Gesetz auch vom Zwettler Bezirksjägermeister Gottfried Kernecker: „Dadurch wird sich die Situation im Waldviertel beruhigen, da wenigstens die Möglichkeit eines Eingriffs legal möglich ist.“