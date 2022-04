Landtag debattiert über Tierschutz

Werbung

„Seit Jahrzehnten werden täglich tausende Schlachttiere kreuz und quer durch Europa gekarrt. Die Folge ist unerträgliches Tierleid“, so Udo Landbauer, FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag. Die Partei will das Thema in der kommenden Landtagssitzung nun in Form einer Aktuellen Stunde an die Spitze der Tagesordnung bringen. Die FPÖ fordert unter anderem, dass die Tiere nur noch zu den nächstgelegenen geeigneten Schlafhöfen transportiert werden dürfen. Der weitere Transport des Fleisches soll nur mehr gekühlt oder gefroren erfolgen.

Die NEOS kündigten ihre Unterstützung für das von FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl initiierte Tierschutzvolksbegehren an. „Niederösterreich positioniert sich gern als Feinkostladen Europas. Schaut man jedoch genauer hin, haben die Sonntagsreden des Bauernbunds und die schönen Werbebilder nichts mit der Realität in den Ställen und bei Viehtransporten zu tun“, kritisiert NEOS-Landwirtschaftssprecher Helmut Hofer-Gruber. Neben dem Tierschutz will er sich auch für bessere Regelungen bei Traglufthallen einsetzen, die derzeit über kaum Rechtssicherheit verfügen.

Goldeband wird wiederbestellt

Mit einem Fünf-Parteien-Antrag soll in der Sitzung außerdem Landesrechnungshof-Direktorin Edith Goldeband wiederbestellt werden. Die 61-Jährige steht dann für eine weitere sechsjährige Periode an der Spitze des Kontrollorgans des Landtags.

Aktuelle Teuerungen werden thematisiert

Thema sind dann in mehreren Anträgen auch die Preisexplosionen in verschiedenen Bereichen. Verärgert sind SPÖ und NEOS über den Tagesordnungspunkt rund um Maßnahmen gegen die Teuerung. Im März forderten sie gemeinsam einen 200-Euro-Teuerungsausgleich für einkommensschwache Niederösterreicher. Der Landtag hat die Dringlichkeit dieses Antrags damals nicht erkannt und ihn dem Ausschuss zugewiesen. Nun steht ein Antrag auf der Tagesordnung, der wie NEOS-Landessprecherin Indra Collini betont, mit dem eigentlichen rot-pinken Ansinnen nichts mehr zu tun hat. SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller spricht von einem „nichtssagenden“ Antrag, mit dem die ÖVP nun die Bundesregierung auffordern will, weitere Maßnahmen zur Abfederung der Teuerung zu prüfen. Collini kritisiert, dass die Verantwortung so an den Bund abgeschoben werde.

Die FPÖ bringt zum wiederholten Mal die Spritpreise aufs Tapet. Landbauer fordert „Kostenwahrheit und Transparenz“ in Form einer verpflichtenden Ausweisung der Mineralölsteuer auf der Tankrechnung. Neben dem Tanken will die FPÖ auch die Versorgungssicherheit im Energiesektor gesichert wissen. Gefordert wird deshalb die Schaffung strategischer Erdgasreserven.

Zuletzt wollen die Freiheitlichen auch noch die Rekord-Teuerungen thematisieren. „Die Preisexplosion ist dramatisch und treibt immer mehr Landsleute in die Armuts- und Schuldenfalle. Da geht es nicht schon lange nicht mehr um den Luxusurlaub, sondern darum, ob am Ende des Monats noch etwas im Kühlschrank ist“, so Landbauer.

ÖVP setzen auf Energie und Lebensmittel

In den Anträgen der ÖVP geht es unter anderem um Förderungen von Photovoltaikanlagen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Photovoltaikanlagen sind viele Fachbetriebe derzeit ausgelastet. Zusätzlich würden Lieferengpässe dazu beitragen, dass die Umsetzungsfristen von sechs Monaten derzeit zu kurz bemessen seien, so die ÖVP. Die Partei fordert deshalb eine Verlängerung der Inbetriebnahme- und Umsetzungsfirsten der Förderungen.

Außerdem fordert die Partei „eine Nährwertkennzeichnung mit Hausverstand, anstelle von nicht nachvollziehbaren ‚Nutri-Scores‘“, wie es in der Partei-Aussendung heißt. Die sogenannten „Nutri-Scores“ werden derzeit auf EU-Ebene diskutiert. Dabei handelt es sich um ein Ampelsystem, das Lebensmittel nur innerhalb einer Produktgruppe klassifiziert. Dabei könne etwa eine Tiefkühlpizza mit A (grün) bewertet werden und würde damit als gesund gelten. Heimische Produkte wie Butter oder Rapsöl könnten jedoch mit C (gelb) bzw. E (rot) bewertet werden und damit als ungesund gelten, kritisiert ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger.

NEOS fordern Erweiterung der Prüfkompetenz

Die NEOS fordern unter anderem die Erweiterung der Prüfkompetenz auf Gemeinden unter 10.000 Einwohner. Derzeit darf der Rechnungshof nur 26 von 573 Gemeinden genauer unter die Lupe nehmen. „Doch eine Prüfung ist auch im Interesse der Bürger. Nicht jede Gemeindepolitik ist sauber“, begründet NEOS-Landessprecherin Indra Collini das Anliegen der Partei.