Grüne und NEOS: „Regierungsverhandlungen sind unwürdiges Schauspiel“

Werbung

An einem ungewöhnlichen Ort traten die beiden Oppositionsparteien erneut gemeinsam vor die Medienvertreter: Helga Krismer (Grüne) und Indra Collini (NEOS) luden ins Stiegenhaus des St. Pöltner Landhauses. Der Anlass dafür waren die schleppenden Regierungsverhandlungen und die aktuellen Annäherungen zwischen Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Udo Landbauer (FPÖ). Indra Collini sah in einer Schwarz-Blauen Koalition eine „Zwangsehe“, Helga Krismer sah darin keine Tragfähigkeit. Zu unterschiedlich sei die Sichtweise der ÖVP und der FPÖ auf verschiedenste Themen von Kultur und Sport bis zu Kinderbetreuung und Pflege.

Außerdem sei im Wahlkampf zu viel zwischen den beiden Parteien passiert. Die Funktionärinnen und Funktionäre der ÖVP hätten laut Krismer „in Hausbesuchen die FPÖ dämonisiert und sich von ihr abgegrenzt“. Die FPÖ um Udo Landbauer habe im Wahlkampf versprochen, Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau zu wählen. Für NEOS-Landessprecherin Collini sähe es nun so aus, als würde sich die FPÖ mit einem „Taschenspielertrick“ helfen, um dieses Versprechen zu halten und trotzdem mit der ÖVP zusammenzuarbeiten. So könnten die FPÖ-Landtagsabgeordneten bei der Landeshauptfrau-Wahl ungültig abstimmen und Mikl-Leitner indirekt als Landeshauptfrau ins Amt wählen.

Krismer: „Weiß wählen heißt Mikl-Leitner wählen.“

Die Landeshauptfrau und ihre Stellvertreter werden mit einfacher Mehrheit gewählt, wobei nur gültige Stimmen zählen. Würden die 14 FPÖ-Abgeordneten dann etwa unausgefüllte Stimmzettel abgeben, dann könnte die ÖVP durch die Stimmen ihrer eigenen 23 Abgeordneten bei insgesamt 56 Mandataren die erforderliche Mehrheit erreicht. Für Krismer bedeutet das: "Weiß (Anm.: ungültig) wählen heißt für die FPÖ, Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau zu wählen".

Die Pinken und die Grünen hatten schon im Wahlkampf immer wieder die Abschaffung des Proporzsystems gefordert. In den aktuellen Regierungsverhandlungen sahen sie den „Tiefpunkt“ dieses Systems, da die drei Regierungsparteien mehr an Macht interessiert seien, als an „zukunftsfähiger Zusammenarbeit für die Menschen“.

Ohne das Proporzsystem wäre auch eine Koalition zwischen ÖVP, Grünen und NEOS, eine sogenannte Dirndl-Koalition, möglich gewesen, betonte Indra Collini. Aber auch abseits von Koalitionsgesprächen vermisste sie Gespräche auf Augenhöhe mit den drei großen Parteien. Krismer zeigte sich außerdem überrascht, dass eine Zusammenarbeit zwischen SPÖ und FPÖ bislang noch nicht öffentlich diskutiert wurde. Die beiden Parteien hätten nämlich auch „einige Berührungspunkte“ und könnten gemeinsam in der Landesregierung eine Mehrheit haben.

Krismer: „Könnte Person an der Landesspitze geben, die wir bis jetzt nicht am Radar haben“

Für Helga Krismer könnte ein Ausweg aus der aktuellen „Proporz-Sackgasse“ sein, wenn statt Johanna Mikl-Leitner eine andere Person den Posten der Landeshauptfrau oder des Landeshauptmannes übernehmen würde. Das könnte auch eine Person sein, „die wir bis jetzt nicht am Radar haben“. So müsse eine zukünftige Landeshauptfrau oder ein zukünftiger Landeshauptmann lediglich in Niederösterreich den Hauptwohnsitz haben, sie müsse aber nie auf irgendeinem Wahlvorschlag gestanden sein. Die Grüne Politikerin nannte als Beispiel dafür auch Sven Hergovich (SPÖ), den vor der Wahl niemand auf dem Schirm hatte, und der nun in der Landesregierung sein wird.

Gleichzeitig wollten weder Krismer noch Collini ausschließen, Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau zu wählen. Sie wollten allerdings beide ihre Wahl an den Inhalten und den Themen festmachen, die eine zukünftige Regierung dann präsentieren würfe. Während die NEOS auch Udo Landbauer zum Landeshauptfrau-Stellvertreter wählen würde, wenn es inhaltliche Übereinstimmungen gäbe, sprach sich die Grünen-Chefin klar gegen den FPÖ-Chef aus. Sie kündigte an, dass die Grünen Abgeordneten Landbauer nicht zum Landeshauptfrau-Stellvertreter wählen würden. Der Freiheitliche sei rückwärtsgewandt statt zukunftsorientiert, und Krismer wolle „so jemanden nicht als Repräsentant dieses Landes sehen".