Landtag überzeugte sich vom „Haus der Digitalisierung“

Beim ersten „Landtag im Land“ der neuen Gesetzgebungsperiode besuchten Vertreterinnen und Vertreter des Landtags das „Haus der Digitalisierung“ in Tulln. „Bei uns im Landtag suchen wir Wege in die Zukunft unseres Landes und dessen Menschen. Dabei treffen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, wie diese Zukunft aussehen sollen. Was aber alle 56 Abgeordneten verbindet: Wir treffen Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Daher besuchen wir bewusst das 'Haus der Digitalisierung'. Denn an diesem Ort bekommen wir einen Ausblick auf die Zukunft“, sagte Landtagspräsident Karl Wilfing beim Besuch.

„Haus der Digitalisierung“ als Vernetzungsort

Im Dezember 2022 öffnete das "Haus der Digitalisierung“ in Tulln seine Türen und stellt seitdem eine zentrale niederösterreichische Anlaufstelle für Betriebe und Expertinnen und Experten im Digitalisierungsbereich dar. Betrieben wird es von „ecoplus Digital“. Auf 4.200 Quadratmeter Gesamtfläche gibt es einen Showroom, Hörsäle der FH Wiener Neustadt sowie das Wissenschaftslabor „FabLab“ des Landes Niederösterreich. Die Errichtung wurde bereits 2019 in einer Landtagssitzung beschlossen.

„Der digitale Wandel mit all den neuen Möglichkeiten ist in all unseren Lebensbereichen spürbar und er wird unsere Gesellschaft tiefgehend verändern. Mit dem 'Haus der Digitalisierung' haben wir einen Vermittlungs- und Vernetzungsort für die interessierte Bevölkerung, heimische Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen geschaffen“, stellt Wilfing fest.