Landtagsabgeordnete besichtigten größten NÖ-Wirtschaftspark

Welche Auswirkungen haben die Landtagsbeschlüsse in der Realität für das Land und vor allem auf die Menschen in den Regionen? Diese Frage steht im Zentrum von dem Format „Landtag im Land“, bei dem die Abgeordneten regelmäßig neue Einrichtungen in Niederösterreich besuchen. Dieses Mal machten sich Landtagsabgeordnete unter der Führung von Landtagspräsidenten Karl Wilfing ein Bild vom Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd, der als größter Wirtschaftspark Mitteleuropas gilt. „Das IZ NÖ-Süd ist ein wichtiger Wirtschafts- und Jobmotor nicht nur für das Industrieviertel, sondern für unser gesamtes Bundesland. Allein wenn man daran denkt, dass hier auf den 280 Hektar mit rund 11.300 Arbeitsplätzen genauso viele wie im gesamten Bezirk Lilienfeld vorhanden sind“, zeigte sich Präsident Wilfing beeindruckt von dem Wirtschaftspark, der im Bezirk Mödling auf den Gemeindegebieten von Wiener Neudorf, Biedermannsdorf, Guntramsdorf und Laxenburg liegt.

Beim Lokalaugenschein betonte er auch, dass bei dem von der ecoplus betriebenen Wirtschaftspark versucht werde, die Themen Nachhaltigkeit und Wirtschaft unter einen Hut zu bringen. „So versucht man, die vorhandenen Flächen optimal zu nutzen, verfügbare Gebäude für neue Mieter entsprechend zu adaptieren, um Ressourcen zu schonen und man setzt konsequent auf Möglichkeiten zur Senkung des Energieverbrauches wie thermische Maßnahmen“, meinte der Landtagspräsident.

Ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki, Ecoplus Bereichsleiter für Standort und Service Peter Wondra,und IZ NÖ-Süd-Managerin Irmgard Balint gaben den Abgeordneten einen Überblick über den Wirtschaftspark. „Es freut mich sehr, dass wir den Mitgliedern des niederösterreichischen Landtags unsere Arbeit im Bereich Wirtschaftsparkmanagement und zukunftsorientierter Standortentwicklung ganz praxisnah hier vor Ort präsentieren konnten“, meinte Miernicki und betonte, dass der Wirtschaftspark IZ-NÖ-Süd das Flaggschiff unter den Wirtschaftsparks in Niederösterreich sei.