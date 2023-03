Tag der Entscheidung im Liveticker: 24 von 56 Stimmen für Mikl-Leitner

Werbung

Jetzt ist der neu gewählte Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) am Wort. „Niederösterreich zuerst“ sei die Überzeugung, für die das Arbeitsprogramm stehe: „Am heutigen Tag setzen wir einen Neuanfang.“ Die FPÖ übernehme Verantwortung für Niederösterreich und seine Landsleute: „Das ist nicht der einfache Weg, aber es ist der richtige Weg.“ Die Wahlfreiheit sei das zentrale Anliegen - bei Kinderbetreuung genauso wie bei Pflege. Die Politik könne etwas verändert - sie brauchen nur den Mut und den Willen dazu.

„Die besten Lösungen finden wir nur, wenn wir an der Seite der Menschen stehen. Wir stellen uns deshalb unseren Aufgaben und in fünf Jahren werden allein die NÖ-Landsleute darüber richten, ob und wie wir bestanden haben“, erklärt Mikl-Leitner zum Abschluss der Regierungserklärung.

„Messen Sie diese Regierung an ihrer Arbeit.“ Das Programm „Niederösterreich weiterbringen“ stelle die Leistungsträger der Gesellschaft in den Mittelpunkt - die arbeitenden Menschen, die Eltern, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Landwirtinnen und Landwirten sowie die Freiwilligen. Gleichzeitig werde Niederösterreich aber auch weiter jene Menschen unterstützen, die Hilfe brauchen und beispielsweise von Kriegen besonders betroffen seien. Mikl-Leitner kündigt einen Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes an, aber auch des Pflegeangebotes an. Kommen werden auch vermehrte Investitionen in Wissenschaft und Forschung, die Bekämpfung des Fachkräftemangels, den Ausbau von Straße und Schiene sowie Windkraft und Photovoltaik. Niederösterreich schaffe auch klare Regeln für die Integration und setze auch weiterhin auf Eigentum. „Es wird mit uns also keine neuen Abgaben auf Eigentum geben“, versichert Mikl-Leitner.

„In Niederösterreich haben wir uns dazu entschieden, aufeinander zuzugehen. Das ist zwar der schwierigere Weg, aber der bessere.“ Mikl-Leitner plädiert dafür, sachlich und vernünftig zusammenzuarbeiten. Dabei seien Kompromisse notwendig. Die großen Themen seien Teuerung, Krieg und Inflation. „Unsere Landsleute haben ein klares Gespür dafür, wenn die künstlich gesteuerte Empörung die ehrliche inhaltliche Auseinandersetzung ablöst.“ Offensichtlich werde mit zweierlei Maß gemessen und bewusst mit Falschinformationen gearbeitet. Niederösterreich sei sich der besonderen Verantwortung gegenüber der jüdischen Gemeinschaft bewusst und stehe klar gegen Antisemitismus.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beginnt mit der Regierungserklärung. Sie beginnt mit einem Dank an die scheidenen Abgeordneten und Regierungsmitlieder. „Dieser Tag ist für uns alle keine Routine“, betont Mikl-Leitner. „Ich will erklären, wie wir als Regierung in Zukunft arbeiten und was wir umsetzen wollen.“ Der Wahlkampf sei intensiver, härter und auch verletzender als jemals zuvor gewesen. „Es war ein Wahlkampf, der die Gräben in unserem Land weiter vertieft hat.“

Jetzt werden Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die Mitglieder der Landesregierung angelobt.

Wahl der Landesräte. Ludwig Schleritzko (ÖVP) wird mit 38 Stimmen, Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) ebenfalls mit 38 Stimmen in die Landesregierung gewählt. Susanne Rosenkranz (FPÖ) und Christoph Luisser (FPÖ) erhielten 37 Stimmen, Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) kam auf 21 Stimmen, für Sven Hergovich (SPÖ) stimmten 17 Mandatare.

Wahl der Landeshauptfrau-Stellvertreter. Auf Stephan Pernkopf von der ÖVP entfallen 37 Stimmen, Udo Landbauer von der FPÖ wird mit 25 Stimmen gewählt.

Punkt 6 der Tagesordnung - die Wahl der Landeshauptfrau. Johanna Mikl-Leitner wird mit nur 24 Stimmen in ihre dritte Amtszeit gewählt. Die ÖVP hat 23 Mandate, es hat also auch ein Nicht-ÖVP-Mandatar für sie gestimmt.

Der neue Landtag ist angelobt. Foto: Daniel Lohninger

Die SPÖ nominiert die St. Pöltnerin Eva Prischl, bisher Bundesrats-Abgeordnete, als Dritte Landtagspräsidentin. Sie wird einstimmig in ihre neue Funktion gewählt.

Gottfried Waldhäusl wird mit 38 der 56 Stimmen zum Zweiten Landtagspräsidenten gewählt.

Für den Zweiten Präsidenten schlägt die FPÖ Gottfried Waldhäusl vor. Der neue Grün-Abgeordnete Dominic Hörlezeder warnt vor der Wahl von Waldhäusl - seine Wahl wäre eine Verhöhnung jedes politischen Amtes. „Diese Koalition ist nur menschenverachtend und rückwärtsgewandt. Liebe Mandatarinnen und Mandatare der ÖVP: Ich weiß, dass ihr nicht so sei“, so der Appell des Mostviertlers. SPÖ-Abgeordneter Christian Samwald meldet sich ebenso zu Wort: „Waldhäusl in dieses hohe Amt zu wählen, ist unverantwortlich. Das Amt des Landtagspräsidenten muss objektiv und unabhängig ausgeführt und sollte nicht von einem Menschen bekleidet werden, der provoziert und spaltet.“

Jetzt folgt die Wahl des Zweiten und des Dritten Landtagspräsidenten.

Nächster Punkt ist der Wahl des Landtagspräsidenten. Karl Wilfing wird mit 51 der 56 Stimmen gewählt und übernimmt den Vorsitz. „Ich bedanke mich für den Vertrauensbeweis und nehme ihn mit Demut, aber auch mit großer Freude entgegen“, erklärt der frisch gewählte Erste Landtagspräsident. „Alleine geht gar nichts“, betont er. Die Wählerinnen und Wähler hätten entschieden, wie der Landtag und die Landesregierung zusammengesetzt ist. „Die Wählerinnen und Wähler haben ein Anrecht darauf, dass wir zusammenarbeiten.“ Jede und jeder der 56 Abgeordneten habe das Ziel, das beste für das Heimatland zu erreichen.

Angelobung der Abgeordneten, darunter auch der 20 neuen Abgeordneten.

Prominent besetzte Galerie Foto: Daniel Lohninger

10 Uhr. Landtagspräsident Karl Wilfing eröffnet die konstituierende Sitzung des Landtages. Abschied von den 20 Abgeordneten, die nicht mehr im Landtag vertreten sein. „Ich bedanke mich bei jedem und jeder von ihnen für ihr engagiertes Wirken“, betont Wilfing.

Alles andere als ruhig wird heute die konstituierende Sitzung des neuen Landtags und der Landesregierung ablaufen. Seit 8 Uhr wird vor dem Landhaus demonstriert. Hunderte Menschen wollen damit ihren Unmut über die schwarz-blaue Landesregierung ausdrücken.