Tag der Entscheidung im Liveticker: Angelobung läuft

Punkt 6 der Tagesordnung - die Wahl der Landeshauptfrau. Johanna Mikl-Leitner wird mit nur 24 Stimmen in ihre dritte Amtszeit gewählt. Die ÖVP hat 23 Mandate, es hat also auch ein Nicht-ÖVP-Mandatar für sie gestimmt.

Alles andere als ruhig wird heute die konstituierende Sitzung des neuen Landtags und der Landesregierung ablaufen. Seit 8 Uhr wird vor dem Landhaus demonstriert. Hunderte Menschen wollen damit ihren Unmut über die schwarz-blaue Landesregierung ausdrücken.

10 Uhr. Landtagspräsident Karl Wilfing eröffnet die konstituierende Sitzung des Landtages. Abschied von den 20 Abgeordneten, die nicht mehr im Landtag vertreten sein. „Ich bedanke mich bei jedem und jeder von ihnen für ihr engagiertes Wirken“, betont Wilfing.

Angelobung der Abgeordneten, darunter auch der 20 neuen Abgeordneten.

Der neue Landtag ist angelobt. Foto: Daniel Lohninger

Nächster Punkt ist der Wahl des Landtagspräsidenten. Karl Wilfing wird mit 51 der 56 Stimmen gewählt und übernimmt den Vorsitz. „Ich bedanke mich für den Vertrauensbeweis und nehme ihn mit Demut, aber auch mit großer Freude entgegen“, erklärt der frisch gewählte Erste Landtagspräsident. „Alleine geht gar nichts“, betont er. Die Wählerinnen und Wähler hätten entschieden, wie der Landtag und die Landesregierung zusammengesetzt ist. „Die Wählerinnen und Wähler haben ein Anrecht darauf, dass wir zusammenarbeiten.“ Jede und jeder der 56 Abgeordneten habe das Ziel, das beste für das Heimatland zu erreichen.

Jetzt folgt die Wahl des Zweiten und des Dritten Landtagspräsidenten.

Für den Zweiten Präsidenten schlägt die FPÖ Gottfried Waldhäusl vor. Der neue Grün-Abgeordnete Dominic Hörlezeder warnt vor der Wahl von Waldhäusl - seine Wahl wäre eine Verhöhnung jedes politischen Amtes. „Diese Koalition ist nur menschenverachtend und rückwärtsgewandt. Liebe Mandatarinnen und Mandatare der ÖVP: Ich weiß, dass ihr nicht so sei“, so der Appell des Mostviertlers. SPÖ-Abgeordneter Christian Samwald meldet sich ebenso zu Wort: „Waldhäusl in dieses hohe Amt zu wählen, ist unverantwortlich. Das Amt des Landtagspräsidenten muss objektiv und unabhängig ausgeführt und sollte nicht von einem Menschen bekleidet werden, der provoziert und spaltet.“

Gottfried Waldhäusl wird mit 38 der 56 Stimmen zum Zweiten Landtagspräsidenten gewählt.

Die SPÖ nominiert die St. Pöltnerin Eva Prischl, bisher Bundesrats-Abgeordnete, als Dritte Landtagspräsidentin. Sie wird einstimmig in ihre neue Funktion gewählt.