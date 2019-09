Die SPÖ Niederösterreich will mit einem Maßnahmenbündel eine "Klimaschutz-Offensive" im Landtag starten. Sie wird mehrere Anträge, etwa zur Abfallvermeidung oder zu Landwirtschaft und Pestiziden, einbringen. Diese sollen im Landtag beschlossen und "rasch umgesetzt" werden, betonte Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr am Sonntag in einer Aussendung.

Bei einer ersten Antragswelle wird laut Suchan-Mayr die Abfallvermeidung im Mittelpunkt stehen. Die SPÖ setzt sich unter anderem für die intensivere Nutzung von Mehrweg-Geschirr und die Bereitstellung von Geschirrmobilen bei Veranstaltungen ein. Zudem sollen "Unverpacktläden" vermehrt gefördert werden.

Eine zweite Antragswelle soll sich dann vor allem mit der Landwirtschaft und Pestiziden befassen, sagte Suchan-Mayr. "Wir haben bewusst versucht, alle Bereiche des Klima- und Umweltschutzes abzudecken, um mit einem ganzen Maßnahmenbündel in unserem Bundesland dem Klimawandel entgegenzusteuern", betonte die Landtagsabgeordnete. Einzelmaßnahmen seien zwar häufig "in kleinem Rahmen dienlich, helfen aber nicht, den großen Wurf zu landen".