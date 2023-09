ÖVP und FPÖ fordern erneut härtere Strafen für Klimakleber

Anfang des Monats setzte die „Letzte Generation“ ihre ersten Protestaktionen in St. Pölten. Beschäftigen werden die Straßenblockaden für den Klimaschutz nun auch den Landtag in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Donnerstag.

Nachdem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bereits seit Monaten auf härtere Strafen für „Klimakleber“ pocht, machen ÖVP und FPÖ nun gemeinsame Sache: Sie fordern Justizministerin Alma Zadíc (Grüne) zu einer Gesetzesänderung auf, durch die es für Aktivistinnen und Aktivisten künftig eine Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu einem Jahr setzen sollte, wenn sie Einsatzfahrzeuge blockieren.

Die derzeitigen Bagatellstrafen reichten bei Weitem nicht aus, meint Landesvize Udo Landbauer (FPÖ). „Wir dürfen diesem gefährlichen Treiben der Klimachaoten nicht so lange zusehen, bis etwas Schreckliches passiert und Menschen zu Schaden kommen“, meint Mikl-Leitner.