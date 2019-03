Vor einem Jahr trat der neue Landtag zum ersten Mal zusammen. Jede Partei zog in den vergangenen Tagen – wenig überraschend zufrieden – Bilanz. Unterm Strich war es, manchen heißen Debatten zum Trotz, ein relativ konfliktfreies erstes Jahr. Das zeigt der Blick auf die Statistik: Insgesamt wurde über 153 Gesetze, Regierungsvorschläge & Co. abgestimmt, davon 81 mal einstimmig. Mehr als 90 Prozent der Beschlüsse wurden von der ÖVP mit SPÖ oder FPÖ gemeinsam verabschiedet.

Wichtige Weichenstellungen waren unter anderem die Änderung des Jugendschutzgesetzes, die Vereinfachung der Verwaltung durch nun mögliche Datenübernahme aus dem Zentralen Melderegister sowie die Einführung der neuen Voranschlags- und Rechnungsverordnung für Gemeinden, die es erleichtert, die Finanzsituation zu vergleichen, betont Landtagspräsident Karl Wilfing. Für den Poysdorfer war das erste Jahr der neuen Legislaturperiode auch sein erstes Jahr als Landtagspräsident.

"Es geht darum, Ansprechpartner für alle zu sein"

Den Umstieg von der Regierungsbank auf den Präsidentensessel habe er sehr gut verkraftet, betont er im NÖN-Gespräch: „Wie in meiner Zeit als Bürgermeister geht es darum, Ansprechpartner für alle zu sein.“ Das gelte zum einen für alle Parteien, zum anderen für alle Bürger. Wilfing rief deshalb nach Vorbild des Kinderlandtags den Berufsschullandtag ins Leben. 6.000 Berufsschüler lernen dadurch jedes Jahr den Landtag und seine Abläufe kennen. Wilfing: „Das gibt es nur in Niederösterreich.“

Generell will er den Landtag weiter für die Bevölkerung öffnen. Die Website wird bis Herbst völlig überarbeitet, die Landtagssitzungen werden mittlerweile mit Gebärdensprache live gestreamt und 2020 soll ein neues, multimediales Besucherzentrum geschaffen werden. „Die Herausforderung ist, dass es sowohl einem Volksschulkind als auch einem Akademiker gerecht werden soll“, erklärt Wilfing. Orientieren will er sich dabei an internationalen Vorbildern.