SPÖ und FPÖ beantragten Sondersitzung zur Teuerung

Werbung

Die Teuerung trifft die Landsleute hart, betonten Landes-SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl und FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer. Gemeinsam traten die beiden deshalb am Vormittag vor die Medien, um zu verkünden, dass sie eine Sondersitzung des Landtags beantragen werden. Eingebracht haben sie den Antrag bereits heute Nachmittag. Landtagspräsident Karl Wilfing hat daraufhin den Donnerstag, 12. Mai, als Termin für die Landtagssitzung festgelegt.

"Entlastung ist mehr als notwendig", sagte Schnabl. Er kritisierte, dass die ÖVP alle Vorschläge dazu vom Tisch wische. Landbauer sprach von einem "Skandal" und prangerte an, dass die politischen Verantwortungsträger nichts gegen die Teuerung unternehmen.

SPÖ und FPÖ wollen gemeinsam einen Antrag über ein 10-Punkte-Paket einbringen, das die Landsleute entlasten soll. Darunter der von SPÖ und NEOS bereits eingebrachte blau-gelbe Teuerungsausgleich oder die Verdoppelung des Heizkostenzuschusses. Außerdem fordern sie eine Mehrwert-Steuersenkung auf Lebensmittel oder die Abschaffung der Kalten Progression.

In Sachen Finanzierung wurde auf 100 Millionen Euro verwiesen, die das Land aufgrund von Beteiligungskonstruktionen via EVN und Verbund zusätzlich einnehme. Damit würde man für die an das Land gerichteten Anträge des Maßnahmenpakets auskommen. Andere wären Aufforderungen an die Bundesregierung. Hier müsse die Landes-ÖVP ihre Stärke nutzen und sich im Bund dafür einsetzen, verlangte Landbauer.

"Weitere Vorschläge sind erwünscht"

Weitere Vorschläge von den anderen Parteien seien erwünscht, betonte das Duo. "In erster Linie ist eine gute Idee, eine gute Idee und hat keine Farbe", meinte Schnabl.

Die NEOS ließen bereits wissen, dass sie den Sonderlandtag begrüßen. „Nachdem die schwersten Auswirkungen der Teuerungswelle noch vor uns liegen, wird diese Initiative hoffentlich auch das Bewusstsein in der ÖVP schärfen", sagte Landessprecherin Indra Collini. Das sei vor allem deshalb notwendig, weil der große Wurf auf bundespolitischer Ebene bislang ausbleibe. Sie fordert neben der Abschaffung der Kalten Progression die Herabsetzung der Elektrizitätsabgabe auf Höhe des EU-Mindeststeuersatzes.

Kritik kommt hingegen von den Grünen. „Die Regierungsparteien SPÖ und FPÖ sind aufgefordert zu arbeiten, anstatt eine Sondersitzung einzubringen", meinte Sozialsprecherin Silvia Moser. Sie betont, dass die Grünen bereits "Vorschläge für die Hausaufgaben" vorgestellt haben wie einen Notfallfonds für alle in Not geratenen Haushalte oder die Erhöhung der Richtsätze für Lebensunterhalt und Wohnbedarf für Sozialhilfebezieherinnen und -bezieher.

Der ÖVP-Klub ließ in einem ersten Statement nur wissen, dass man den Antrag prüfen werde.

Update 17.32 Uhr: Termin am 12. Mai.