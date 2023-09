Ukrainischer Botschafter berichtete in St. Pölten von den Kriegswirren

Die heutige Sitzung des Europa-Ausschusses im Landtag endete für viele Abgeordnete mit gedrückter Stimmung. Der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets informierte sie über das Kriegsgeschehen, die Situation der Zivilistinnen und Zivilisten sowie benötigte Hilfeleistungen in der Ukraine. Besonders unter die Haut gingen einigen Abgeordneten die Erzählungen über zerstörte Schulen und verschleppte Kinder.

Eingeladen wurde Khymynets auf Initiative des neuen Europa-Ausschuss-Vorsitzenden Georg Ecker (Grüne). Zu Gast war dort heute außerdem die spanische Botschafterin Cristina Fraile Jiménez de Muñana.

"Ich bedanke mich für die produktive Gespräche im Ausschuss. Vielen Dank an den Botschafter, dass er der Einladung in den Europa-Ausschuss des NÖ Landtags gefolgt ist und uns in einem konstruktiven Austausch ausführlich über die aktuelle Lage in der Ukraine berichtet hat“, sagte Ecker. Aktive Europapolitik und der gewissenhafte Austausch mit wichtigen Personen in Europa seien angesichts großer Herausforderungen das Gebot der Stunde.

Geplant sind demnächst außerdem noch ein Austausch mit dem Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, Martin Selmayr, ein Besuch bei EU-Abgeordneten in Brüssel sowie ein Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern diverser Europäischer Institutionen sowie den Botschaftern des EU-Ratsvorsitzlandes in der zweiten Hälfte 2023 und ersten Hälfte 2024, Spanien und Belgien.