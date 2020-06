2020 ist aufgrund der Coronakrise ein besonderes Jahr. Das machte Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) bei seiner heutigen Budgetrede im Landtag klar. Die Pandemie ist auch der Grund, warum das Land von seinem Ziel, für das Jahr 2021 ein ausgeglichenes Budget präsentieren zu können, abweichen musste. „Der Virus macht uns einen Strich durch die Rechnung. Die Corona-Lücke, die sich für das Land Niederösterreich 2021 auftut, beträgt laut den uns heute vorliegenden Prognosen rund 328 Millionen Euro“, erklärte Schleritzko.

Waren die Wachstumsprognosen für die heimische Wirtschaft zu Beginn des Jahres noch bei einem Plus von 1,2 Prozent und die Arbeitslosigkeit so niedrig wie seit acht Jahren nicht, hat sich die Lage dramatisch verschlechtert. Im Land wolle man aber „über diese Lücke eine Brücke bauen“.

Die zentralen Punkte der niederösterreichischen Budgetpolitik sind laut Schleritzko „die hohe Qualität der Gesundheitsversorgung sicherzustellen und neben der Gesundheit unserer Landsleute auch tausende Existenzen im Land nachhaltig zu sichern.“

Trotz der Krise sei es kein Budget der Reduktion, sondern ein Budget der Investitionen. Der Finanzlandesrat sprach dabei das geplante Investitionspaket 2020 in der Höhe von 873 Millionen Euro an, welches er im Mai gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präsentiert hat. Mit diesem Paket und dem Basis-Budget für 2021 sei man nach den Shutdowns „nun bergauf gestartet“. Ziel dieser Bergtour sei es „wirtschaftlich über den Berg und damit zu neuen Höhen zu bringen“, so Schleritzo.

Bei dieser jetzt gestarteten Phase der Krisenbewältigung will das Land mit spezifischen Unterstützungsmaßnahmen für Niederösterreich mögliche Lücken schließen, die sich durch die Programme der Bundesregierung auftun. Deshalb werden heuer im Herbst weiter Corona-Budgets (als Vorschau und Nachtrag) für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen.

Im Budget sind für 2021 Ausgaben von 6,66 Milliarden Euro geplant. Damit wird der Ausgabenpfad konsequent weitergeführt. „Um den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern Sicherheit zu geben“, wie Schleritzko betont. Die Einnahmen sind mit einer Höhe von 6,33 Milliarden Euro prognostiziert. Die Budgetsumme ist im Vergleich zum aktuellen Budget 2020 insgesamt um 2,6 Milliarden Euro reduziert, weil der gesamte Bereich der Landesgesundheitsagentur ausgegliedert wurde.

ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger betonte im Rahmen der Budgetdebatte einmal mehr, dass das Basis-Budget Planungssicherheit für Niederösterreich bieten solle. „Weil aktuell noch niemand weiß, wie groß die Auswirkungen der Coronakrise sein werden.“

Heftige Kritik zum Budget kam von NEOS und den Grünen, die als einzige Parteien auch gegen das Budget stimmten. So kritisierte NEOS-Sprecherin Indra Collini das Budget als „ein Meisterstück der Intransparenz“. Laut Collini würden nur Projekte abgewickelt, die ohnehin geplant gewesen wären. „Die Rettungspakete gibt es offenbar gar nicht“, so Collini.

Grünen-Sprecherin Krismer kritisierte, dass das Zahlenmaterial im Budget nicht halten werde, und sprach daher von einer „Belästigung der gesamten Regierungstruppe“. Historisch sei für Krismer das Budget nicht nur wegen Corona, sondern auch deswegen, weil die Auslagerung der Landesgesundheitsagentur („die größte Auslagerung die es je gegeben hat“) nicht genau erläutert wird.

Zustimmung gab es von den anderen in der Landesregierung vertretenen Parteien, FPÖ und SPÖ. FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer forderte aber rasche Hilfe für die Geschädigten der Coronakrise. Die SPÖ rund um Klubobmann-Stellvertreter Christian Sanwald ortete in den Bereichen Sozialhilfe, Umwelt und Verkehr Problemfelder im Budget und lehnten den Haushalt in diesen Teilen ab. „Bei der Sozialhilfe kürzt die ÖVP den Ärmsten der Armen weiter die Mittel, im Bereich des Verkehrs hält sich die Mehrheitsfraktion nicht an das Arbeitsübereinkommen und das Umweltbudget schrumpft in Zeiten des Klimawandels – daher gibt es hier keine Zustimmung der SPÖ NÖ“, kritisiert Samwald.