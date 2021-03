Die NEOS NÖ plädieren für mehr Kontrolle und Transparenz in Niederösterreich. Zudem unterstützt die Partei einen Antrag für die Ausweitung der Prüfkompetenzen für den Landesrechnungshof. Bedauerlich findet sie es aber, dass der NEOS-Antrag bezüglich der Prüfkompetenz auch für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern nach wie vor von SPÖ und ÖVP blockiert wird.

„Aber wir bleiben dran“, sichert die NEOS-Landessprecherin Indra Collini zu. Zugleich kritisiert die NEOS NÖ-Chefin, dass der Vorsitz des Rechnungshof-Ausschusses in Niederösterreich der Landesregierung gehört. “Dieses Amt muss in der Hand der Opposition liegen. Die Regierung kann ihre Tätigkeiten nicht selbst kontrollieren”, ergänzt sie.

NÖ-Pinke: 2-Jahre-Budget ist obsolet

Ebenfalls kritisiert die Parteivorsitzende, dass der Landtag nach einem Beschluss am Donnerstag ein Budget für zwei Jahre beschließen kann. Die Regierungsparteien begründen diese Änderung damit, dass wir in den Krisenzeiten noch mehr Planungssicherheit brauchen. Das sieht die NEOS NÖ-Chefin anders. Laut ihr ist diese Maßnahme weder demokratisch noch fortschrittlich. Denn gerade in Zeiten wie diesen ändert sich die Lage schnell, es sei schon nur für ein Jahr schwer, ein Budget zu erstellen.

Ein weiterer Antrag, den die NEOS NÖ am Donnerstag stellen werden, ist die Whistleblower-Plattform. Bei diesem Projekt geht es darum, dass potentielle Hinweisgeber ihre Informationen anonym stellen können, wie es bereits in Wien eingeführt wurde.

“Die ÖVP muss ihre gesetzliche Auskunftspflicht erfüllen”

Abschließend forderte Indra Collini die ÖVP auf, ihre Auskunftspflicht durch ordentliche Antworten nachzukommen. An einigen Beispielen von letzten Jahren zeigt Collini auf, dass diese Pflicht die Schwarzen in Niederösterreich nicht immer erfüllt haben.