Bezirkshauptmannschaften sollen laut Aussendung Kompetenzen übertragen werden können, Außenstellen des Landesverwaltungsgerichtes werden dauerhaft fixiert.

Ziel sei "eine bürgernahe und effiziente Verwaltung direkt vor Ort in den Regionen unseres Landes", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Montag. Bisher wurden 134 Telearbeitsplätze geschaffen, in den kommenden Jahren sollen insgesamt 500 Jobs von St. Pölten ausgelagert werden.

"Nähe zu den Bürgerinnen und Bürger soll gestärkt werden"

Künftig sollen auch Bezirkshauptmannschaften und Magistrate allgemein oder fallweise ermächtigt werden können, über bestimmte Angelegenheiten, die grundsätzlich in die Zuständigkeit einer anderen Bezirksverwaltungsbehörde fallen, an deren Stelle entscheiden zu lassen. "Dadurch ist es möglich, die Bezirkshauptmannschaften in ihrer Rolle als regionale Kompetenzzentren zu stärken und eine Spezialisierung in bestimmten Zuständigkeitsbereichen zu ermöglichen", erklärte Mikl-Leitner. Die dafür notwendige Verordnungsermächtigung der Landesregierung zur Übertragung der Kompetenzen soll im Landtag durch eine Anpassung des Bezirkshauptmannschaften-Gesetzes beschlossen werden

"Im Sinne der Stärkung der Regionen und der Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern" sollen einzelne Sitzungen der Landesregierung auch außerhalb von St. Pölten stattfinden können, informierte Mikl-Leitner zu einer geplanten Änderung der NÖ Landesverfassung, die ebenfalls in der nächsten Landtagssitzung beschlossen werden soll. Bisher konnte die Landesregierung nur für die Dauer außerordentlicher Verhältnisse, etwa Katastrophen, außerhalb der Landeshauptstadt tagen.

Zudem sollen durch einen Landtagsbeschluss die seit 2014 bestehenden Außenstellen des Landesverwaltungsgerichtes in Mistelbach, Wiener Neustadt und Zwettl dauerhaft im NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz verankert werden. "Parteien und Zeugen in Verfahren haben sich bereits in der Vergangenheit durch die Außenstellen weite Anreisewege zu mündlichen Verhandlungen erspart", sagte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger. Mistelbach soll grundsätzlich für das Weinviertel, Wiener Neustadt für das Industrieviertel und Zwettl für das Waldviertel Aufgaben übernehmen.