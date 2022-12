ÖVP und FPÖ lehnten Dringlichkeitsantrag zu Klimaschutz ab

Werbung

Als letzter Punkt auf der Agenda der Landtagssitzung am Donnerstag stand der Dringlichkeitsantrag von NEOS und SPÖ zu einem NÖ Klimaschutzgesetz. Die beiden Parteien fassen in dem Gesetz verschiedene Maßnahmen zusammen, die zur Klimaneutralität von Niederösterreich bis 2040 beitragen sollen und als eine Art Fahrplan dienen sollen. Das Land NÖ bekannte sich in der Landtagssitzung im November dazu, im Laufe des nächsten Jahres seinen Klima- und Energiefahrplan überarbeiten, um dem Bundesziel der Klimaneutralität 2040 gerecht zu werden, wie die NÖN berichtete.

Kritik an Ablehnung des Antrags von NEOS, SPÖ und Interessensvertretungen

“Wer behauptet, das Land habe die Klimaneutralität beschlossen und sich anschließend weigert, verbindliche und konkrete Maßnahmen in die Wege zu leiten, hat in erster Linie Showpolitik im Sinn”, kritisiert NEOS Landessprecherin Indra Collini die Ablehnung des Antrags von Seiten der ÖVP. Die Sozialdemokarten sehen vor allem auch den Bund in der Pflicht, das Klimaschutzgesetz auf Bundesebene vorzulegen. Trotzdem könnte Niederösterreich eigene landesgesetzliche Maßnahmen umsetzen. „Dass die ÖVP NÖ keine Debatte über diesen wichtigen Antrag zulässt, zeigt, wie man es in Niederösterreich mit dem Klimaschutz hält“, so die Umweltsprecherin der SPÖ NÖ, Kerstin Suchan-Mayr.

„Für ein Gesetz, wie im Dringlichkeitsantrag von SPÖ und NEOS formuliert, fehlen die nötigen Rahmenbedingungen und Vorgaben auf Bundesebene. Die darin geforderten Punkte sind so komplex, dass dazu auch ohne Vorbereitung die Behandlung im Landtag nicht zielführend gewesen wäre“, heißt es aus dem ÖVP-Landtagsklub.

Kritik hagelt es nach der Landtagssitzung von den Interessensvertretungen Fridays For Future Niederösterreich und klimaNÖtral. “Es braucht ein Klimaschutzgesetz, um Maßnahmen umzusetzen und um ein Mismatch zwischen dem was versprochen wird und dem was tatsächlich implementiert wird zu dokumentieren”, sagt Johanna Frühwald von Fridays For Future NÖ. Außerdem macht sie darauf aufmerksam, dass “in jeder Landtagssitzung ein Klimaschutz- oder Bio-Diversitätsthema auf der Agenda stehen sollte”. Die Plattform klimaNÖtral sei mit allen Parteien im Vorfeld der Sitzung in Kontakt getreten und habe eine entsprechende Vorlage für das NÖ Klimaschutzgesetz vorgelegt. „Leider wurde eine Chance vertan, überparteilich das drängendste Problem der Gegenwart, der menschengemachten Klimakrise, noch vor der Landtagswahl eine adäquate Antwort zu geben“ bedauert klimaNÖtral Sprecher Erwin Mayer die Ablehnung des Dringlichkeitsantrages.

Klimabudget als Teil des NÖ Klimaschutzgesetzes

Der Dringlichkeitsantrag von NEOS und SPÖ basierte im Großen und Ganzem auf der Vorlage von klimaNÖtral. Das NÖ Klimagesetz beinhaltet die Einführung eines Klimabudgets, das ähnlich wie ein Finanzbudget Vorgaben für die zulässige Menge an Emissionen in einem Jahr enthält. Außerdem sind ein jährlicher Emissionsbericht, die Aufklärung zum Klimaschutz durch Bildungs-, Informations- und Erziehungsträger und finanzielle Anreize für flächensparendes Bauen Teile des Gesetzes. Eine Änderung nahmen die beiden Parteien bei dem Klimagremium vor, welches unter anderem dazu dienen soll, die Landeshauptfrau oder den Landeshauptmann und die Landesräte in Sachen Klimaschutz zu beraten. KlimaNÖtral sieht hier den Einsatz von einem Klimarat wie auf Bundesebene vor, der mit Mitteln der direkten Demokratie seine Maßnahmen umsetzen können soll.

Die Grünen hatten einen eigenen Antrag zum Klimaschutzgesetz vorbereitet, der es nicht auf die Agenda geschafft hat, weil dieser nicht ausreichend unterstützt wurde. Der Dringlichkeitsantrag von NEOS und SPÖ wurde dem zuständigen Ausschuss zugewiesen.

Zum Thema machten die Klimapolitik, wie berichtet, auch zwei Aktivisten der “Letzten Generation”. Sie besprühten das Landhaus während der Sitzung mit schwarzer Farbe.