“Wir müssen uns auf die Wirtschaft konzentrieren”. Mit diesen Worten fing SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller seine Präsentation der SPÖ-Einträgen für die Landtagssitzung am Donnerstag an. Derzeit sind viele Menschen in Niederösterreich arbeitslos. 115.000 Beschäftigte sind in Kurzarbeit. “Wir wissen, dass dieser Personenkreis, die Arbeitslosen von morgen sein können”, sagt der SPÖ-Klubobmann dazu.

Deswegen sei es notwendig, den Menschen in Kurzarbeit zu ermöglichen, ihren Job wieder nachzugehen. Der Staat gibt jährlich für die Beschäftigungslosen über 2,4 Milliarden Euro aus, und das allein nur in Niederösterreich. Das müsse verhindert werden und daher seien auch Investitionen dringend notwendig, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, meint Hundsmüller. Lastausgleich oder Stimulation der Bauwirtschaft im Winter, sollen hierfür Beispiele sein.

Ja für Öffnungen, aber nur unter Bedingungen

Die SPÖ Niederösterreich gibt grünes Licht für Gastrobetriebe und Sport. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das Ansteckungsrisiko müsse gering gehalten werden und niemand darf zu Schaden kommen, betont der SPÖ-Klubobmann.

Handwerkerbonus

Eine Neuauflage des Handwerkerbonus will die SPÖ durchsetzen. “Ich verstehe nicht, wieso ihn die ÖVP immer ablehnt”, sagt Hundsmüller. Mit dem Handwerkerbonus würden Privatpersonen eine staatliche Förderung in Höhe von 20 Prozent der Kosten zum Beispiel für die Renovierung ihres Hauses erhalten. Laut Sozialdemokraten sei diese Finanzhilfe ein gutes Instrument, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.

35 Wochenstunden

Die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit seien verschwinden. Daher hat die SPÖ vor, für eine 35-Stunden-Woche abzustimmen.

Einführung der Supersteuer

Die Mittelklasse und Pensionisten sollen nicht die durch Corona-Krise entstandenen Kosten zur Kasse gebeten werden. “Sie können es gerne als Klassenkampf bezeichnen, aber superreiche Menschen müssen solidarisch sein”, sagt Hundsmüller. Daher plädiert die SPÖ für die Einführung einer zusätzlichen Steuer für “superreiche Österreicher”.

Maßnahmen gegen den Klimawandel

Auch der Kampf gegen den Klimawandel ist für die Roten ein Thema. Sie wollen die Einführung von einem Plastikpfand auf Flaschen unterstützen. Darüber hinaus heißt die SPÖ Investitionen in Green Economy, Photovoltaik oder erneuerbare Energien gut.