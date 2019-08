Verfolgt man den anlaufenden Nationalratswahlkampf, so sticht der Klimawandel eindeutig als Wahlkampfthema Nummer Eins hervor. Angesichts dessen betonte Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ), dass sich die Sozialdemokratie nicht erst jetzt dem Umweltschutz verschrieben habe, sondern bereits im Grundsatzprogramm vom November des Vorjahres nachhaltige Maßnahmen forderte.

Im Detail stellt sich die SPÖ Niederösterreich hinter den stellvertretenden SPÖ-Klubvorsitzender Jörg Leichtfried, der gestern für ein eigenständiges Klimaschutzministerium eintrat, welches jedoch vom Landwirtschaftsministerium losgelöst sein soll. Übrigens: Der Umweltschutz war 1972 erstmals in einem Ressort vertreten, bis dato wurde er aber beispielsweise mit Gesundheit oder Tourismus zusammengefasst.

Klimaideen der SPÖ

Um für Umweltschutz einzutreten, hat die SPNÖ jetzt eine Reihe von Maßnahmen präsentiert. In einem ersten Schritt bringt die SP-Landesorganisation bei der kommenden Landtagssitzung am 19. September einen Antrag ein, auf Basis dessen der „Climate Emergency“ ausgerufen werden soll. Dieser wurde im Bundesrat bereits Mitte Juli auf Initiative der SPÖ und ÖVP erklärt. Darüber hinaus rief Traiskirchen Ende Juni als erste österreichische Stadt den Klimanotstand aus. Mit dem Klimanotstand sollen Maßnahmen angestoßen werden, um bis 2030 den CO2-Ausstoß zu halbieren und Niederösterreich bis 2040 klimaneutral zu machen.

Von der Jugendbewegung „Fridays for Future“ begeistert forderten Melanie Zvonik, die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend NÖ, und Michael Kögl, der Vorsitzende der Jungen Generation NÖ, ebenso wie Schnabl einen massiven Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Im Zuge dessen soll ein sogenanntes „1-2-3-Ticket“ eingeführt werden, wodurch Öffis attraktiver werden sollen. Durch diesen Vorschlag eines Klimatickets sollen bundesweit Bahn, Bus und U-Bahn um drei Euro täglich, die Öffis in drei Bundesländern um zwei Euro täglich und in einem Bundesland um einen Euro pro Tag genutzt werden können. Kögl ging sogar so weit, dass mittelfristig öffentliche Verkehrsmittel überhaupt gratis jeder Bürgerin und jedem Bürger zu Verfügung stehen sollten.

CO2-Steuer ja oder nein?

Selbstverständlich stellt sich stets die Frage, wie der Ausbau von Bahn, Bus und Co. bzw. die Förderung nachhaltiger Energiequellen und die Schaffung von „Green Jobs“ durch die öffentliche Hand finanziert werden sollen. Hierbei schlägt Schnabl eine CO2-Steuer auf EU-Ebene vor. Obwohl sich SPÖ-Bundesvorsitzende Rendi-Wagner im ORF-Sommergespräch noch gegen eine solche Steuer – zumindest für den „Individualverkehr“- aussprach, kann Schnabl keine Unterschiede zur Linie der Bundespartei erkennen. Zwar sei eine EU-weite CO2-Steuer zu bevorzugen, jedoch könne Österreich ebenso im Alleingang als Vorreiter agieren, falls eine gemeinsame Lösung nach mehr als vier oder fünf Jahre ausbleiben sollte. Darüber hinaus setzt sich Kögl für eine flächendeckende LKW-Maut ein, um den Schwerverkehr einzudämmen und neben mehr Verkehrssicherheit auch mehr Lebensqualität in den Gemeinden zu schaffen. Ebenso sieht der Vorsitzende der Jungen Generation NÖ die Notwendigkeit, das Dieselprivileg in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren abzuschaffen.

"Konzerngemachte" Klimakrise

Während sich Kögl noch für ein ökosoziales Steuersystem ausspricht, das Verursacher stärker in die Pflicht nehmen soll, will Zvonik vor allem Konzerne mit eigenen CO2-Steuern und Vermögenssteuern belasten. Das daraus lukrierte Geld, soll letztendlich Umweltschutzprojekten entgegenkommen. Da laut Zvonik vorrangig Konzerne für die Klimakrise verantwortlich seien, steht sie auch dem Freihandelsabkommen mit den MERCOSUR-Staaten kritisch gegenüber. Hierbei schlägt sie in dieselbe Kerbe wie der Bauernbund, weil auch sie heimische Bauern durch billiges Importfleisch aus Übersee unter Druck sieht (vgl. „ Brexit beunruhigt Rinderbranche “ NÖN 13.08.2019).

Als erstes symbolisches Zeichen für den Klimaschutz pflanzten Schnabl, Kögl und Zvonik vor der Parteizentrale der SPÖ Niederösterreich in St. Pölten einen Apfelbaum. Heute Mittwoch startet zudem die Unterstützungsphase des Klimavolksbegehren, welches die SPÖ Niederösterreich unterstützt.