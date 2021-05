SPÖ fordert mehr AMS-Fördermittel für Frauen .

In Vorbereitung auf die kommende Landtagsitzung präsentiert die SPÖ Niederösterreich ihre Forderungen. Im Fokus stehen die Förderung von Frauen am Arbeitsmarkt und ein eigenes Klimabudget. Heftige Kritik üben die Sozialdemokraten in der Causa „Festspiele Reichenau“.