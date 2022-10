Änderung von NÖ Raumordnungsgesetz soll Repowering forcieren

Werbung

Über ihre fünf-teiligen Ausbauplan der Erneuerbaren und Netzinfrastruktur will die ÖVP in der ersten Aktuellen Stunde im NÖ-Landtag debattieren. Allein in den beschleunigten Ausbau von Wind- und Sonnenkraft sollen 5,6 Milliarden Euro bis 2030 fließen. "Wir wollen Tempo in die praktische Umsetzung bringen, Menschen entlasten und mit Hausverstand, ohne Ideologie und im Einklang mit der Ökologie auf dem ökosozialen Weg voranschreiten", sagte Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) in seiner Rolle als VPNÖ-Energiesprecher.

"Bürger-Energiewende" und Repowering

Die Volkspartei will durch Änderungen im Raumordnungsgesetz das "Repowering" (Anm: Modernisiserung) von bestehenden Windkraftanlagen erleichtern. Künftig sollen bei geringfügigen Änderungen keine eigenen Widmungsverfahren mehr notwendig sein. "Das bringt eine extreme Vereinfachung und Beschleunigung bis zu einem Jahr. Das spart Zeit, Geld und Kosten“, sagt Pernkopf. Weiters soll durch eine Änderung der Vertragsraumordnung mehr Bürgerbeteiligungsprojekte und Energiegemeinschaften bei Windkraft- und PV-Projekten gefördert werden. "Wir wollen die Energiewende zu einer Bürgerbewegung machen", sagte VP-Klubobmann Klaus Schneeberger. Betriebe, die mehr als 20 Gigawattstunden pro Jahr verbrauchen, sollen mit einer Widmungserleichterung für PV-Anlagen bei der Sicherstellung ihrer Energieunabhängigkeit unterstützt werden. Jegliche Überlegung auf der Bundesebene die Widmungskompetenz der Gemeinden wegzunehmen, erteilte Schneeberger eine Abfuhr. "Wenn jemand weiß, was gut ist für die Bürger, dann sind es die Gemeinden. Darüber kann das Land eingreifen."

Reform der "Mutter-Kind-Pass"-Leistungen

Außerdem forderte die ÖVP in einem Resolutionsantrag an die zuständigen Bundesministern eine Reform des Mutter-Kind-Passes. Hintergrund: Die Ärztekammer in NÖ, Wien und Steiermark kündigten kürzlich an, mit März 2023 aus dem Mutter-Kind-Pass auszusteigen, da trotz Anstieg der Vorsorgeleistungen die Honorare seit 28 Jahre nicht mehr erhöht worden seien.

Konzept für leistbares Wohnen

Die SPÖ will in der zweiten Aktuellen Stunde einen Einblick in ihr für November angekündigtes Konzept für leistbares Wohnen geben. SPÖ-Klubobmann Christian Samwald sprach von zwei Anträgen: Die Sozialdemokraten fordern einerseits, dass alle Alleinerziehenden den Heizkostenzuschuss von 300 Euro bekommen. Aktuell steht dieser nur Menschen mit geringem Einkommen (in einem Ein-Personen-Haushalt 1.030 Euro brutto pro Monat) zu. Außerdem fordert die SPÖ, dass die Wohnbauförderung des Landes auch rückwirkend beantragt werden kann. In den vergangenen Jahren hätten diese Unterstützung - ein für eine Laufzeit von 27,5 Jahren mit 1 Prozent verzinstes Darlehen - viele Häuselbauer und -käufer nicht in Anspruch genommen, weil die Zinsen auch bei der Bank niedrig waren. Jene, die einen variabel verzinsten Kredit gewählt haben, müssen jetzt viel höhere Zinsen bezahlen. Geht es nach Samwald, sollten alle die Förderung nachträglich beantragen können, die bis 2010 ihren Immobilienkauf oder Hausbau abgeschlossen haben.

Hinweisgeberschutz-Gesetz und Bahn-Ausbau werden beschlossen

Beschlossen werden in der Sitzung neben zahlreichen Rechnungshofberichten außerdem das Hinweisgeberschutz-Gesetz und der Ausbau der Bahn-Infrastruktur. Investiert wird in die Franz-Josefs-Bahn, die Nordwestbahn, die Laaer Ostbahn, die Südbahn und in Regionalstrecken wie die Erlauftal-, Traisental- und Kamptalbahn sowie die Puchbergerbahn.

FPÖ kritisiert "illegale Masseneinwanderung"

Den Freiheitlichen passt die Themensetzung der ÖVP in der Aktuellen Stunde nicht. Die NEOS kritisieren, dass der Landtag als "Wahlkampf-Bühne" missbraucht werde. FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer wirft der Landesregierung vor, sich in der kommenden Klimasitzung zu sehr mit Klimathemen zu befassen und die "illegale Masseneinwanderung" außen vor zu lassen. Er sieht die Situation als "untragbar" an. Das Innenministerium hätte versagt. Karner nennt er den "unfähigsten Innenminister aller Zeiten" und "gemeingefährlich". Die FPÖ fordert einen sofortigen Asyl-Stopp und das Schließen der Grenzen, eine konsequente Push-Back-Politik sowie das Abschieben von Straftätern.

ÖVP wiederholt ihre Forderung die CO2-Steuer auszusetzen

Außerdem brachte die FPÖ einen Antrag zur ersatzlosen Streichung der CO2-Steuer ein. Die Steuer sei laut Landbauer eine "Abzocke der Bevölkerung" und ein "modernes Raubrittertum" und würde vor allem Autofahrer in ländlichen Regionen ausbremsen. Auf der Tagesordnung steht nun ein Antrag mit dem Ziel, die CO2-Steuer temporär auszusetzen. Das fordert die Landes-VP, deren Kollegen im Bund die CO2-Steuer mit den Grünen beschlossen haben. Auch die NEOS unterstützen diese Forderung.

NEOS und Grüne fordern Tempo beim Klimaschutz

Die NEOS-Abgeordneten Indra Collini und Edith Kollermann kritisieren die Aussage der ÖVP, dass Niederösterreich Vorreiter für Versorgungssicherheit und Klimaschutz sei. Sie widersprechen. Die Ignoranz der ÖVP hinsichtlich Klimapolitik sei zerstörerisch, Niederösterreich sei meilenweit von den Klimazielen entfernt, sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Die Pinken fordern deswegen einen Ausbau der Windkraft. Konkret sollten 100 Windräder jährlich genehmigt werden - zehn Mal so viele wie aktuell. Außerdem sollen auf Parkflächen und Lärmschutzwänden Photovoltaik-Anlagen angebracht, sowie die Agro-Photovoltaik weiter ausgebaut werden. Der Ausstieg aus Ölheizungen bis 2040 ist für Umweltsprecherin Edith Kollermann zu spät angesetzt. Hier brauche es ein klares Signal von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für einen früheren Ausstieg. "Der ÖVP geht es nicht um Klimaschutz, sondern um Machterhalt", meinte Collini.

Auf einen Ausbau der Erneuerbaren Energie drängen erwartungsgemäß auch die Grünen. Die Landesregierung würde sich weiterhin auf ihren Klimazielen von 2011 ausruhen, findet Landessprecherin Helga Krismer. Niederösterreich sei in Klimafragen keine Vorreiterin, doch es gäbe immenses Potenzial für erneuerbare Energien. Deswegen fordern die Grünen in einem Antrag, dass auf Gewerbeflächen Windkraft für die Stromerzeugung genutzt werden kann und diese Windkraftanlagen als Teil der Gewerbeflächen gelten.