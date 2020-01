Während der Jänner ganz im Zeichen der neuen Bundesregierung sowie der Gemeinderatswahlen stand, startet nun auch der Landtag offiziell ins neue Jahr. Am Donnerstag, 30. Jänner, halten die Abgeordneten nicht nur die erste Sitzung des Jahrzehnts ab, es wird auch eine neue Abgeordnete angelobt.

Nachdem es Klaudia Tanner (ÖVP) in der türkis-grünen Regierung zur ersten Verteidigungsministerin der Republik geschafft hat, wurde ihr Landtagsmandat frei. Das wandert nun in den Bezirk Neunkirchen: Die 44-jährige Landwirtin Waltraud Ungersböck zieht am 30. Jänner als ÖVP-Abgeordnete in den Landtag ein.

Drehen wird sich die Sitzung dann, neben Berichten des Rechnungshofes, etwa um die Dauer von Asylverfahren. Wenn es nach der Landes-ÖVP geht, dürfen diese maximal sechs Monate dauern. ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger sieht eine rasche Entscheidung über den Status der jeweiligen Personen als notwendig, um administrative Begleiterscheinungen und Problemfelder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Die Bundesregierung soll daher aufgefordert werden, die Verfahrensdauer von maximal sechs Monaten so rasch wie möglich umzusetzen.

Schüler sollen über Land und Gemeinden lernen

Eine zweite Forderung an den Bund will der Landtag rund um die politische Bildung junger Menschen stellen. „Ein Expertengespräch aller Landtage in Linz hat gezeigt, dass das bundesstaatliche Prinzip in den Schulbüchern mangelhaft dargestellt wird. Damit fehlt das Verständnis für das Zusammenwirken von Ländern und dem Bund“, erklärt Landtagspräsident Karl Wilfing. Die bundesstaatliche Grundordnung und deren gesellschaftspolitische Bedeutung sollen in den Lehrplänen besser verankert und das Konzept von Gemeinden, Ländern und Bund in Schulbüchern besser abgebildet werden.

Während ÖVP, SPÖ und FPÖ den Antrag einbringen und somit voraussichtlich auch gemeinsam beschließen werden, zeigen sich die NEOS skeptisch. „Die Parteien setzen ihre Tradition der parteitaktischen Einflussnahmen an den Schulen fort. Den verkrusteten Föderalismus im Unterricht in den Mittelpunkt zu stellen, ist eine katastrophale Themenverfehlung“, meint die pinke Landessprecherin Indra Collini. Behandelt wird in der Sitzung zudem ein Antrag der SPÖ, die einen Defibrillator für jede Gemeinde fordert. Geben wird es auch eine Aktuelle Stunde der FPÖ zur möglichen Erhöhung der Mineralölsteuer.