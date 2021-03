Zu Beginn der Pressekonferenz hat FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer einmal mehr nicht mit Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung gespart. Die Pandemie produziere immer mehr Verlierer. Die einzigen Gewinner seien Maskenfirmen, Unternehmen, die Tests anbieten und internationale Konzerne und Pharmariesen. Gleichzeitig sah sich Landbauer in einer Opferrolle.

"Die Aggressivität der Regierung gegenüber Kritiker wird immer schärfer", meint Landbauer. Kritik übte der Landtagsabgeordnete erneut an der Abriegelung Wiener Neustadts. Diese sei "löchrig wie ein Schweizer Käse". Denn es sei einfach, mit dem Auto ohne Test auszureisen.

Vor der Landtagssitzung am Donnerstag ging Landbauer zudem auf die Problematik der Bundesheer-Zentralküche ein. Er fordert weiterhin eine Umstellung auf "Truppenküchen". Zentralküchen hätten "schlicht und ergreifend nichts mit Regionalität und Frische und schon gar nichts mit dem militärischen Grundsatz der Selbstversorgung zu tun".

Eine Umfrage am Fliegerhorst Burmowski in Langenlebarn zeige, dass die große Mehrheit der Kadersoldaten, Grundwehrdienern und Schülern verschiedene Nebenwirkungen zu beklagen hat. Landbauer sieht sich der ÖVP der Lüge überführt, die seinen Informationen zufolge angibt, dass 80 Prozent der Soldaten die Verpflegung als gut oder sehr gut bezeichnet.

Hinsichtlich der Erweiterung der Kompetenzen des Landesrechnungshof - künftig soll es eine Prüfmöglichkeit von Unternehmen geben, an denen das Land NÖ zu mindestens 25 Prozent beteiligt ist - sieht sich Landbauer bestätigt. Eine Ausweitung der Prüfkompetenzen sei längst überfällig gewesen. Das habe die FPNÖ seit Jahren gefordert.

Die beschlossenen Ausweitung sei ein Schritt in die richtige Richtung, es bedarf aber weitaus umfangreichere Maßnahmen - wie zum Beispiel die Ausweitung auf Gemeinden unter 10.000 Einwohner. "Dies scheiterte in der Vergangenheit am Widerstand der Bürgermeisterparteien ÖVP und SPÖ", kritisiert Landbauer.

Abschaffung des Interessentenbeitrags

Aufgrund der massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie fordert Landbauer eine gänzliche Abschaffung des Interessentenbeitrags. Die geplante Aussetzung für das Jahr 2021 gehe nicht weit genug. Die FPNÖ möchte zudem bei der "Vielzahl an Abgaben ausmisten", um Klein- und Mittelbetriebe zu entlasten. Denn durch diese würden vor allem große Betriebe bevorzugt werden.