Bundespolitik beschäftigt auch den NÖ Landtag

Die Causa um Sebastian Kurz und die öffentlich gewordenen Chats werden in der Landtagssitzung debattiert. Inhaltlich wird es am Donnerstag, 21. Oktober, vor allem um Kinderbetreuung gehen. Hintergrund sind Nachrichten, die so gedeutet werden, dass ein von Rot-Schwarz paktierter Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung in Schulen verhindert worden sei.

Die SPÖ will klären, welche Rolle die ÖVP dabei gespielt habe, kündigt Klubobmann Reinhard Hundsmüller an. Gleichzeitig fordern die Roten den Ausbau der Kinderbetreuung - flächendeckend, gratis und ganztägig. Ein Modell dazu wollen sie in den nächsten Monaten präsentieren. Die NEOS wollen zudem einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag.

Im ÖVP-Landtagsklub betont man, dass es in den Chats um die Ganztagsschule ging. Das Geld wäre nur jenen Ländern zugute gekommen, die diese Schulform mit ganztätiger Anwesenheitspflicht wollen. Die ÖVP will sie nicht. „Das bedeutet das Ende von Vereinen oder Musikschulen“, meint ein Klubsprecher. „Das tatsächliche Ergebnis war dann: Statt 1,2 Milliarden Euro für Bund und Gemeinden für die Ganztagsschule wurden 1,6 Milliarden Euro für die Tagesbetreuung von Bund, Land und Gemeinden bereitgestellt“, heißt es aus der ÖVP.

Zum Thema machen wollen auch die NEOS die Bundespolitik. Sie bringen Anfragen und Anträge zum Thema Medientransparenz ein und fordern eine Ausgabengrenze bei Inseraten von öffentlichen Stellen sowie eine Transparenzdatenbank für Anzeigen des Landes.

Auf der Tagesordnung steht zudem das Thema Verkehr. Die ÖVP fordert nach dem Beschluss des Klima-Tickets den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Unterstützung von SPÖ und FPÖ eine Alternativplanung für die S 8. Die FPÖ bringt einen Antrag für den sofortigen Bau der S 34 ein. Außerdem wird neben anderen Rechnungshofberichten der von FPÖ und Grünen kritisierte Bericht zur „NÖ.Regional“ behandelt.

In einer zweiten Aktuellen Stunde fordert die FPÖ außerdem den „Stopp der Teuerung“ bei Lebensmitteln oder Heizkosten durch Steuersenkung. Beschlossen wird zudem die dritte Ausbaustufe des Institute of Science and Technology (IST-Austria) in Klosterneuburg.